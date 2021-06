Ignazio Moser, proposta di matrimonio a Cecilia Rodriguez?/ Lui “Non vedo l’ora di..”

Ignazio Moser ha iniziato l’Isola dei Famosi 2021 in ritardo rispetto agli altri eppure due mesi sono bastati per conquistare il pubblico con forza, tenacia e cuore. D’altronde a dargli forza il pensiero della sua Cechu, Cecilia Rodriguez, sua fidanzata e, chissà, presto anche sposa. D’altronde la fatidica proposta potrebbe arrivare proprio in diretta televisiva, magari in occasione della finale dell’Isola dei Famosi. A dare qualche indizio è stato proprio Ignazio che, in un confessionale, di Cecilia ha dichiarato: “Lei aveva paura che questa esperienza potesse cambiare qualcosa dentro di me…Qualcosa è cambiato, ma non vedo l’ora di dirglielo… Quindi non avere paura…” Parole che qualcuno ha interpretato come la possibilità che Moser sia pronto a fare il grande passo. D’altronde ha aggiunto: “Ammetto che mi manca tanto… Ho voluto fare questo cuore sulla spiaggia per lanciarle un messaggio chiaro e tondo… ”

Ignazio Moser/ E' lui il favorito alla vittoria finale all'Isola dei Famosi 2021 ma..

Cecilia Rodriguez, la dedica a Ignazio Moser per la finale dell’Isola dei Famosi

Cecilia Rodriguez, dal canto suo, ha voluto scrivere una dedica speciale al suo Ignazio prima dell’inizio della finale dell’Isola dei Famosi. Ecco le sue parole: “Pelado de mi corazón: sei entrato per ultimo, ma dicono che gli ultimi saranno i primi. Sei entrato e subito ti sei adattato al gruppo che mica era facile, ti sei fatto amare da tutti, sei stato una forza della natura, sempre educato, sempre col sorriso che ti contraddistingue, sei stato coraggioso a tagliarti i bei cappelli che avevi, insomma sei stato un NAUFRAGO pazzesco. Per me hai vinto amore mio. Conto le ore per vederti, poter riabbracciarti forte forte e riempirti di baci. Hasta mañana”

