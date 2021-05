Ignazio Moser/ Prova dell’eroe con Cecilia Rodriguez spettatrice…

Sono tutti pazzi di Ignazio Moser all’Isola dei Famosi 2021. Il bel ciclista ed ex gieffino ha deciso bene di mollare l’azienda di famiglia, ancora una volta, e puntare dritto all’Honduras con buona pace del padre e anche della sua Cecilia Rodriguez che, anche questa sera, sarà seduta in studio per commentare i primi giorni dai naufrago del suo compagno. Le anticipazioni rivelano che proprio lui, quello che da tutti sull’Isola, è stato definito il maschio Alpha, dovrà cimentarsi nella prova dell’eroe che regalerà ai suoi compagni una ricompensa, forse proprio quella che il pubblico ha dovuto scegliere nei giorni scorsi sui social commentando il post del programma sui profili ufficiali. I primi giorni di Ignazio sull’Isola sono stati comunque positivi. Il giovane ha ammesso di non aspettarsi niente di più (quindi scongiurando l’effetto Andrea Cerioli) e si è buttato a capofitto in questa avventura.

Ilary Blasi stuzzica Cecilia Rodriguez "Ignazio ha la penna calda?"/ Gaffe hot!

Ignazio Moser all’Isola dei Famosi 2021 ha avuto modo di fare il bagno, spesso e volentieri, ma anche di presentarsi ad Angela Melillo che, appena ha smesso di piangere e disperarsi per via di Myrea ha detto la sua sul concorrente insieme a Valentina Persia. L’attrice si è detta pronta a spalmargli la crema sulle sue spalle grandi e ha apprezzato il nuovo arrivato non solo per la sua forza (ha trascinato per l’Isola un grande tronco per il fuoco) ma anche per i suoi occhi buoni. A suo dire è finalmente arrivato l’uomo Alpha sull’Isola, anche la fama confermerà la sua bontà o tutto cambierà?

