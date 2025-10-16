Al settimo cielo per la nascita della figlia Clara Isabel, Ignazio Moser svela i retroscena sul parto di Cecilia Rodriguez.

La famiglia di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si è allargata ufficialmente. Nelle scorse ore, la coppia ha annunciato sui social la nascita della prima figlia, la piccola Clara Isabel che ha riempito d’amore il cuore di mamma Cecilia e papà Ignazio. Dopo aver condiviso sui social la notizia della nascita della piccola, Ignazio Moser, attraverso alcune storie, ha svelato anche alcuni retroscena sul parto di Cecilia. Come ha spiegato Moser, infatti, Clara Isabel, nonostante 10 ore di induzione e un balletto, non aveva alcuna intenzione di venire al mondo.

“Visto che Clarita non aveva intenzione di uscire (dopo quasi 10 ore di induzione) la nostra fantastica ostetrica ha deciso di far fare un balletto a Chechu. E poi anche un po’ di sport”, le parole di papà Ignazio, perdutamente innamorato della sua bambina.

Ignazio Moser e la dedica per Cecilia Rodriguez e la figlia Clara Isabel

Ignazio Moser non ha perso nulla delle prime ore di vita della sua bambina e, successivamente, ha pubblicato una dolcissima foto di Cecilia Rodriguez mentre allatta per la prima volta la piccola Clara Isabel. Una foto meravigliosa quella pubblicata da Ignazio che ha scritto anche delle dolci parole per le sue donne.

“Questa foto è la mia nuova definizione di amore. Vedere la propria moglie conoscere e amare la sua prima figlia appena messa al mondo è qualcosa che auguro di provare a tutti almeno una volta nella vita. Difficile da spiegare ma meraviglioso da vivere”, ha aggiunto Moser.