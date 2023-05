Ignazio Moser ricorda il taglio di capelli all’Isola/ “Momento dolorosissimo”

Ignazio Moser e il taglio di capelli in diretta: il ricordo dell’ex naufrago

Ignazio Moser ha partecipato all’Isola dei Famosi due anni fa e, proprio in quell’occasione, si è fatto rasare a zero i suoi lunghi capelli. Quel momento è entrato nella storia del reality show e, in molti sono rimasti sconvolti dal gesto del naufrago. Oggi, ospite a L’Isola Party, digital show condotto da Giorgia Palmas e Andrea Dianetti, il modello ha rivisto il video della sua impresa commentandola.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, slitta il matrimonio/ "Non si farà più a ottobre": cos'è successo

“Dolorosissima questa scena. Che effetto mi fa rivederla? Più che l’effetto il ricordo della fame che avevo, quindi Gianmaria non ha ancora capito quanta fame proverà sull’Isola, sono sicuro se glielo riproporranno tra quindici giorni- un mese pasta e pranzo per una settimana cederà anche lui e si farà tagliare i capelli” ha affermato Ignazio Moser, riferendosi al fatto che Gianmaria Sainato ha definito “sacri” i suoi capelli. Dunque, l’ex naufrago ha compiuto quel gesto spinto dalla fame.

Cecilia Rodriguez "Vado a riposarmi, vado a fare un pisellin*"/ Gaffe hot su Ignazio Moser

Ignazio Moser, il matrimonio con Cecilia Rodriguez salta: ecco il motivo

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez avrebbero dovuto celebrare le loro nozze a ottobre, qualcosa però è andato storto. A quanto pare, il matrimonio è stato rimandato e i fan si sono allarmati per la coppia. Cosa è successo? A spiegarlo è la stessa sorella di Belen sui social.

“Il matrimonio? Ci stiamo lavorando. Diciamo che abbiamo detto a ottobre. Ci sono dei problemi, perché la mia zia che ben conoscete, la zia Lochita, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e non può mancare. Quindi niente, più avanti, non vi preoccupate. Non siate così ansiosi” ha affermato Cecilia Rodriguez rassicurando gli utenti.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, vacanza di famiglia/ Crisi smentita per la coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA