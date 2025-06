Ignazio Moser replica all’intervista del padre Francesco: "Voglio costruire qualcosa di diverso con mia figlia Clara Isabel".

Il papà di Ignazio Moser, Francesco, si è sfogato in un’intervista al Corriere della sera dove ha parlato anche del figlio e di Cecilia Rodriguez. Le sue parole non sono passate inosservate ai fan della coppia, dato che l’ex ciclista ha tirato qualche frecciatina qua e là su diversi aspetti della vita dei due, in particolare sulle scelte di Ignazio. Uno tra i rammarichi dell’uomo è dovuto al fatto che il figlio ha deciso di non lavorare nell’azienda agricola della famiglia a tempo pieno, come lui avrebbe voluto.

Ignazio Moser, però, non è rimasto in silenzio dopo le parole del papà, e ha deciso di dare una sua risposta per chiarire qualsiasi dubbio e affermazione errata. In particolare ha precisato che il padre è stato un uomo leggendario nel mondo del ciclismo, ma che giustamente lui ha scelto di percorrere la sua strada: “Sul lavoro non è semplice avere a che fare con lui”, racconta il marito di Cecilia Rodriguez, “Ho scelto una strada diversa perché sono curioso e ambizioso, volevo esplorare nuovi mondi e uscire dalla comfort zone”.

Ignazio Moser sulla figlia Clara Isabel: “Voglio darle quello che mi è mancato“

Ignazio Moser, però, non ha mai voltato le spalle al papà e all’azienda di famiglia, ma oggi a modo suo continua a collaborare e portare avanti le sue radici familiari. Come? Il ragazzo ha chiarito tutto dopo l’intervista a suo padre Francesco, dicendo di continuare ad occuparsi del vino e dei clienti di Milano, mentre racconta che il vero capitano dell’azienda è oggi suo fratello Matteo Moser. Non solo, tra le tante cose che ha voluto precisare, anche la parte emotiva di suo padre. In vista della nascita della figlia Clara Isabel, il bel trentino si è ripromesso di essere un padre diverso sotto il punto di vista affettivo: “Io voglio essere un papà diverso, più aperto, più affettuoso. Voglio trasmettere alla mia bambina quello che magari a me è mancato da piccolo”.