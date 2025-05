Ultimamente la famiglia Rodriguez si trova al centro dell’attenzione mediatica per diversi motivi. Oltre alla presunta lite tra Belen e Cecilia si è parlato molto anche di Ignazio Moser, il quale nell’ultimo periodo è sparito dai social. Si è parlato addirittura di una crisi tra lui e la compagna, dato che i due non pubblicavano più fotografie insieme. In particolare lui ha destato molti sospetti soprattutto dopo che è girata la voce di un litigio con Belen, la quale, sempre secondo i rumor sarebbe stata complice della lite familiare.

Proprio ieri il settimanale Chi ha finalmente dato una risposta sul silenzio che per tanto tempo ha preoccupato i fan. Il motivo dietro alla sua assenza social risiederebbe ad un lutto che ha colpito il ragazzo: di recente è morto uno dei suoi migliori amici, un dolore che lo ha portato ad allontanarsi da tutto. “Non se la sentiva di fare post allegri o sponsorizzazioni, mentre aveva la morte nel cuore“, si legge su Chi. Il magazine smentisce totalmente la crisi con Cecilia. Tutt’altro, pare che Ignazio Moser e la Rodriguez non aspettassero altro che comunicare ai fan l’annuncio della gravidanza.

Lite Ignazio Moser e Belen Rodriguez, sotto c’è qualcosa di grosso?

Nella famiglia Rodriguez sta facendo scalpore anche la rottura improvvisa del rapporto tra Belen e Ignazio Moser, dato che entrambi hanno smesso di seguirsi sui social. Segni, uno dopo l’altro di un allontanamento netto che lascia intendere che sotto ci sia qualcosa di davvero importante. Tra le varie ipotesi formulate nell’ultimo periodo, anche quella di un diverbio dopo che Belen ha ballato con Andrea Damante ex amico di Ignazio durante una festa, ma questo evento non andrebbe comunque a giustificare la spaccatura familiare netta e improvvisa. Infatti, si sospetta che sotto ci sia qualcosa di talmente forte da aver persino allontanato Belen in un momento così felice come l’arrivo di una nipotina.