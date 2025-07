Oggi, lunedì 14 luglio 2025, Ignazio Moser compie 33 anni e sui social si mostra sereno e felice mentre festeggia con la moglie Cecilia Rodriguez. Per la coppia è un momento davvero importante, stanno per diventare genitori per la prima volta e non vedono l’ora di poter finalmente conoscere la loro bambina, Clara Isabel. L’ex ciclista è approdato nel mondo dello spettacolo nel 2017 nei panni di oponionista su Rai 2 nel programma La grande corsa in occasione del Giro d’Italia 2017.

Sempre nel 2027 Ignazio Moser ha partecipato al Grande Fratello Vip, dove si è fatto conoscere meglio dal pubblico. Nella casa più spiata dagli italiani non ha ottenuto solo visibilità ma ha trovato anche l’amore, infatti è lì che è nata la relazione con Cecilia Rodriguez. I due nel 2020 hanno condotto su MTV la seconda edizione di Ex on the Beach Italia, l’anno successivo lui ha partecipato al 15esima edizione dell’Isola dei famosi.

L’ex ciclista e Cecilia Rodriguez stanno insieme dal 2017 e sui social si mostrano sempre più complici e innamorati. In passato hanno vissuto un momento di crisi che li aveva spinti ad allontanarsi ma dopo poco tempo decisero di concedersi un’altra possibilità. Sono convolati a nozze il 30 giugno 2024 e a breve diventeranno genitori per la prima volta. Nei mesi scorsi si vociferava un altro momento di crisi che loro non hanno mai confermato.

Da qualche mese hanno annunciato la gravidanza e sono entrambi al settimo cielo, la piccola Clara Isabel dovrebbe nascere ad ottobre. Intanto sui social pubblicano spesso foto con il pancione in bella mostra, Ignazio Moser nelle scorse ore ha pubblicato un post su Instagram che lo ritrae mentre festeggia il suo 33esimo compleanno con la moglie Cecilia Rodriguez. Nella didascalia, riferendosi alla figlia, ha scritto: “Quest’anno mia moglie con il regalo si é superata, anche se posso scartarlo solo tra 3 mesi”.

