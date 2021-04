Ignazio Moser stasera all’Isola dei Famosi 2021?/ Iva Zanicchi: “Mi diverte e mi piace”

Nella puntata di stasera dell’Isola dei Famosi 2021 potrebbe finalmente sbarcare in Honduras Ignazio Moser. L’ex gieffino, figlio del gran campione di ciclismo Francesco Moser e fidanzato di Cecilia Rodriguez potrebbe finalmente portare una boccata di novità all’interno del reality che continua ad annaspare sul piano degli ascolti. Il suo lancio dall’elicottero è infatti uno dei più attesi e potrebbe essere anche tra gli ultimi ingressi di questa quindicesima edizione che almeno dal punto di vista della scelta dei naufraghi si è rivelata poco fortunata. Ilary Blasi, dunque, potrebbe finalmente introdurre la sua presenza dopo le ultime disavventure che lo hanno visto, suo malgrado, protagonista.

Nei giorni scorsi, infatti, il fidanzato di Cecilia Rodriguez, dopo essere riuscito a mettere da parte la gelosia della giovane argentina si è imbattuto nel suo primo ostacolo. Alla vigilia della sua partecipazione al reality, infatti, Moser sarebbe rimasto bloccato in Messico dopo aver perso il volo per l’Honduras. L’indiscrezione lanciata da 361Magazine aveva fatto temere un possibile slittamento della partecipazione del giovane: “Lo sportivo, compagno di Cecilia Rodriguez, è incappato in questo impedimento che comporterà ritardi per raggiungere l’Isola”, aveva aggiunto il portale.

IGNAZIO MOSER SBARCHERÀ STASERA ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2021?

Una cosa è certa: Ignazio Moser sarà uno dei prossimi naufraghi di questa Isola dei Famosi 2021, ma sul suo ingresso nella prima serata di oggi resta ancora un punto interrogativo legato proprio ai presunti ritardi accumulati nei giorni scorsi. Sicuramente il suo sbarco in Honduras è attesissimo in quanto il fidanzato di Cecilia Rodriguez avrà la possibilità di dimostrare agli altri compagni di avventura di poter ambire anche lui al ruolo di naufrago. Forza, prestanza fisica e carattere non gli mancano di certo e potrebbe dare del filo da torcere a Gilles Rocca e Andrea Cerioli portando forse qualche malumore all’intero gruppo.

Tuttavia c’è già chi, tra i protagonisti del reality, si è già espresso sul conto di Moser. Si tratta di Iva Zanicchi, una delle opinioniste dell’edizione, che intervenendo di recente a Casa Chi, il format web di Chi Magazine, aveva detto: “Lui è fidanzato con la sorella della Belen. E’ un bellissimo ragazzo ma anche lei entra? La fidanzata entra all’Isola? Se entra solo meglio. Lui deve essere solo a disposizione. Mi diverte, mi diverte… lui mi piace”.



