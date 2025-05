Nell’ultimo periodo si sta parlando molto delle sorelle Rodriguez e di Ignazio Moser e in molti continuano a chiedersi cosa sia successo tra loro. Stando ai rumors sarebbe ormai certo il distacco tra Cecilia e Belen, ma anche la lite della conduttrice argentina con il cognato. La loro è sempre stata una famiglia molto unita, qualcosa però ha creato una grave rottura che al momento non è stata ancora risolta.

Ignazio Moser sparito dai social, ecco perchè: la verità sulla crisi con Belen/ Cos'è successo davvero

Per un po’ di tempo i fan hanno notato l’assenza di Ignazio Moser sui social e si è parlato subito di una presunta crisi con la moglie, proprio nel momento più bella della loro vita. Da poco infatti hanno annunciato che tra qualche mese diventeranno genitori per la prima volta. Da quando sono usciti allo scoperto Cecilia Rodriguez ha mostrato il suo pancino a tutti coloro che la seguono e la amano, sia lei che il marito in molte occasioni avevano manifestato il desiderio di metter su famiglia e finalmente stanno realizzando il loro sogno.

Cecilia Rodriguez incinta, Ignazio Moser al settimo cielo: "Chechu sarà mamma stupenda"/ Le foto del pancino

Ignazio Moser torna sui social dopo la lunga assenza, c’è anche Cecilia con lui

Il lungo silenzio social di Ignazio Moser aveva fatto preoccupare non poco i suoi affezionati fan, non aveva rotto il silenzio nemmeno dopo l’annuncio della gravidanza e questo non è certo passato inosservato. Sul web continuavano le voci della possibile rottura ma la coppia non ha fatto nulla per smentirle.

Nelle scorse ore, però, Ignazio Moser è finalmente tornato a condividere alcuni momenti della sua quotidianità con tutti coloro che lo seguono. Nessuna spiegazione in merito alla sua assenza, tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram si è mostrato durante la maratona di bici a cui ha partecipato nei giorni scorsi. In un’altra storia ha ripreso Cecilia Rodriguez e il loro cagnolino mentre erano in auto, segno che erano insieme e che va tutto bene tra loro.

Belen Rodriguez, nessuna reazione alla sorella Cecilia incinta/ C’è ancora tensione tra loro?

Diverse sono state le ipotesi trapelate nell’ultimo periodo, in merito ai motivi che lo hanno spinto a prendersi una pausa dai social. Non solo la presunta crisi con la moglie ma anche il dolore per la perdita di uno dei suoi migliori amici e la lite con Belen Rodriguez. Romperà il silenzio per fare un po’ di chiarezza? Non ci resta che attendere per scoprirlo.