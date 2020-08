Ignazio Moser “tradisce” Cecilia per Mara Venier/ “Provino al mare per Domenica In”

Mentre è ancora caldo il gossip della rottura con Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser si concentra su quelli che saranno i suoi prossimi progetti lavorativi. L’ex gieffino è stato infatti paparazzato al mare con una famosa bionda. Una nuova fiamma? No, ma forse presto una sua collega. Il settimanale Nuovo Tv, nel numero in edicola questa settimana, ha infatti fotografato Moser con Mara Venier. Che la padrona di casa di Domenica In abbia in progetto di coinvolgerlo nella prossima edizione dello show? Il magazine di Signoretti, d’altronde, titola “un provino su lettino”, e lo stesso direttore scrive “Mentre si parla di crisi tra @ignaziomoser e @chechurodriguez_real l’ex ciclista sale sul lettino di @mara_venier a Forte dei Marmi.” Che sia proprio per un futuro a Domenica In?

Ignazio Moser, la crisi con Cecilia Rodriguez e il presunto tradimento

Al momento non ci sono certezze sulla possibilità di vedere Ignazio Moser in questa nuova avventura televisiva. Ciò che è certo è che con Cecilia Rodriguez non tira una buona aria. Si è parlato di presunto tradimento dello sportivo con l’attrice Anna Safroncik, ma sia lei che lui hanno poi prontamente smentito. In particolare, Moser si è detto anche abbastanza infastidito. Ecco le sue parole: “sono alcuni giorni che stanno girando delle notizie che chiamare false è poco. Sono delle gran putta***e. Chiedo a questi gran personaggi che si auto-definiscono giornalisti di informarsi un pochino meglio prima di scrivere delle cose. Quando ci sarà qualcosa da dire ve lo dirò io”.





