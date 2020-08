Ignazio Moser “vicino alla modella Caterina M Bernal”/ Cecilia Rodriguez furiosa!

Nessuno si aspettava che l’estate 2020 fosse per le sorelle Rodriguez così burrascosa. Se tra Belen e De Martino è finita ancor prima dell’inizio della calda stagione, Cecilia e Ignazio Moser ne sono stati grandi protagonisti. Tra i due pare sia finita e oggi arrivano ulteriori dettagli della rottura dal settimanale Chi. Nel numero in edicola oggi, 26 agosto 2020, Gabriele Parpiglia racconta che, dopo le vacanze finite in Sardegna – dove i due si sarebbero appunto separati dopo essere partiti insieme – “Ignazio ha prolungato i suoi impegni a Lisbona, poi si trasferirà dalla sorella Francesca per concludere le vacanze.” Lo sportivo ha poi deciso di silenziare i social per un po’. Cecilia invece è tornata a Milano, ed è in casa con il fratello Jeremias e la fidanzata di lui.

Tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez spunta Caterina M Bernal?

Il giornalista di Chi svela dunque che “durante queste vacanze ha ascoltato la versione di Moser: innamorato della sua Cechu, non riesce a gestire la gelosia di lei e, dopo il lockdown e la convivenza forzata, ha sentito l’esigenza di vivere in libertà e “staccare”. Da quel momento è iniziato un lungo tira e molla fino alla rottura.” Dopo la separazione, Ignazio è rimasto in Costa Smeralda con Andrea Damante e una terza persona: “lontano da Cecilia e vicino – questa è una new entry – alla modella Caterina M Bernal. Sui social, nelle foto sexy di lei in sardegna, appaiono i like di Moser.” Dettagli importanti di fronte ai quali Cecilia pare non sia rimasta indifferente, anzi: “attenta a tutto, non ha preso bene questo ennesimo segnale da parte del fidanzato.” L’amore tra i due pare sia però ancora forte, riuscirà a sopportare questa dura crisi?



