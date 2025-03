Chi è Igor Cassina, il campione olimpico

Tra gli ospiti odierni del talk show di Silvia Toffanin, Verissimo, troveremo Igor Cassina, noto campione olimpico che racconterà la sua storia nel programma di Canale Cinque, scavando tra i ricordi che è riuscito a costruire con il passare degli anni. Campione olimpico alla sbarra alle Olimpiadi di Atene 2004, Igor Cassina è riuscito a costruirsi una vita anche lontano dal mondo dello sport, mettendo su famiglia, in una intervista concessa a La Gazzetta dello sport, ha confessato: “Dai miei figli imparo tanto, ma a volte sono rigido, la palestra mi manca ancora, se tornassi indietro rifarei tutto: pure le cadute”.

Una carriera e una vita dedicate alla ginnastica, che hanno spinto Igor Cassina verso nuovi traguardi e lo hanno portato con il tempo a costruire una famiglia. Ma la sbarra e la ginnastica sono sempre presenti nella mente di Igor Cassina, che in una vecchia intervista concessa al Corriere della sera ha svelato: “Rinunciare significa avere delle priorità, fare delle scelte. Il mio primo obiettivo era andare in palestra e curarmi a 360° gradi, dentro e fuori” le parole dell’ex ginnasta.

Igor Cassina e la vita da papà

Dopo aver rinunciato alla sbarra e alla vita da atleta, Igor Cassina ha iniziato a costruire la sua famiglia insieme alla storica moglie Valentina, una coach nella vita: “Da quando Riccardo è entrato nella mia vita insieme a mia moglie Valentina. Ora lui ha 17 anni. Adesso c’è anche Eleonora, una bambina magica” ha svelato l’atleta che ha dunque vissuto questa grandissima emozione nella sua vita.

In una recente intervista concessa tra le colonne di Gazzetta.it, Igor Cassina ha confidato come l’essere diventato padre lo abbia messo alla prova in diverse situazioni: “Ammetto che fare il papà è più difficile rispetto a essere atleta” ha ammesso lo sportivo che si vive questa sua speciale fase di vita tra le mura domestiche e non più alla sbarra.

