Igor Cassini Loiewski, chi è l’ex marito morto di Nadia Cassini: la coppia non ebbe figli

È morta Nadia Cassini, nome d’arte di Gianna Lou Müller. La showgirl, attrice e cantante e soprattutto icona delle commedie sexy all’italiana tra gli anni ’70 e ’80 si è spenta a causa di una malattia sconosciuta, di cui non sono noti i dettagli. Celebre soprattutto negli anni ’80 negli anni la sua notorietà è andata scemando. Per quanto riguarda la sua vita privata invece è stata abbastanza travagliata. Giovanissima ha sposato il giornalista italo-russo Igor Cassini Loiewski dal quale divorziò dopo poco anni. In seguito ebbe una relazione con l’attore greco Yorgo Voyagis dalla quale ebbe una figlia Kassandra.

Igor Cassini è l’ex marito morto di Nadia Cassini. I due si sono incontrati quando lei era giovanissima e lui molto più grande, più di trent’anni di differenza. È scattato subito il colpo di fulmine e si sono sposati nel 1969 ed il matrimonio durò fino al 1972. I due non ebbero figli ma rimasero sempre in ottimi rapporti. Infatti, nonostante la separazione prima ed il divorzio poi la showgirl mantenne il nome del marito sia nella vita privata che nella sua professione. Infatti all’anagrafe il suo nome è Gianna Lou Muller.

Morta Nadia Cassini, chi è l’ex marito morto Igor Cassini Loiewski

Chi è Igor Cassini Loiewski, l’ex marito morto di Nadia Cassini? Classe 1915, nacque a Sevastopol (Russia) il 15 settembre da un diplomatico russo e dalla nobildonna italo-russa Marguerite famiglia dal passato illustre che perse gran parte della sua fortuna in seguito alla rivoluzione russa del 1917. Successivamente la famiglia si trasferì in Italia mentre una volta cresciuto Igor studiò negli Stati Uniti dove iniziò la sua carriera nel mondo del giornalismo, lavorando come editorialista per il Washington Times-Herald. Igor Cassini Loieski è morto il 5 gennaio 2002 all’età di 86 anni.