IGOR E PERLA STANNO INSIEME DOPO TEMPTATION ISLAND 2023/ “Speriamo che diventi una cosa seria”

Igor e Perla stanno insieme dopo Temptation Island 2023. La storia con Mirko è definitivamente archiviata e, faccia a faccia con Filippo Bisciglia, lei rivela: “Io e Igor ci sentiamo, siamo stati insieme, abbiamo trascorso giornate tranquille. Lui mi da delle attenzioni, mi auguro che la conoscenza possa continuare e diventare seria.”

DAVIDE E ALESSIA SI SONO LASCIATI DOPO TEMPTATION ISLAND 2023?/ Lui: "Le ho chiesto una pausa, non mi fido"

Igor fa il suo ingresso e conferma le parole di Perla: “Va molto bene, l’ho conosciuta anche fuori. È una ragazza molto dolce, sensibile, mi piace molto.” I due si stanno frequentando e sperano dunque che il loro rapporto possa diventare sempre più forte. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Temptation Island 2023: l’intesa tra Perla e il tentatore Igor

Ogni edizione di Temptation Island è sempre ricca di emozioni; coppie che arrivano ai ferri corti, amore ritrovato, nuove opportunità. Questo e molto altro ha condito l’attuale edizione del reality che prima delle battute finali ha visto già alcune coppie sciogliersi. Il fatidico falò di confronto si è rivelato “fatale” per una delle coppie più discusse di Temptation Island 2023: Mirko e Perla.

Temptation Island 2023, ultima puntata/ Diretta e coppie: Vittoria ci riprova con Daniele e...

Probabilmente è stato Mirko il primo a dare segnali di cedimento e ad ammette – in maniera implicita – di non voler andare avanti nel suo rapporto con Perla. L’interesse per la tentatrice Greta è stato evidente a più riprese, al punto che diverse voci parlano di una relazione anche al di fuori del programma. Discorso simile anche con Perla e il tentatore Igor. Inizialmente la giovane sembrava restia; una volta appurati gli atteggiamenti dell’ormai ex fidanzato ha però iniziato anche lei a guardare il tentatore con occhi diversi.

Temptation Island 2023, Perla e Igor pronti a viversi: “Voglio conoscerti fuori…”

Il rapporto tra Perla e Igor è maturato giorno dopo giorno, l’intesa è cresciuta di parola in parola, fino al tanto atteso dai telespettatori falò di confronto. La giovane ha chiarito gli ultimi aspetti del rapporto ormai compromesso con il fidanzato, Mirko. Dopo aver preso entrambi la decisione di percorrere strade diverse, la giovane ha chiesto di poter incontrare proprio Igor. Nel faccia a faccia con il tentatore di Temptation Island 2023, le parole della giovane sono state inequivocabili.

GABRIELA E GIUSEPPE STANNO ANCORA INSIEME DOPO TEMPTATION ISLAND 2023/ Lui: "Tra due anni voglio sposarla"

“Non posso mentire su quello che ho provato. Mi sentirei ridicola a fare il contrario; ho trovato la forza di dire basta, non posso precludere altre cose“. Queste le prime parole di Perla al tentatore Igor. Quest’ultimo l’ha incalzata: “Voglio conoscerti fuori” e prontamente l’ex fidanzata di Mirko si è detta d’accordo. E’ dunque lecito credere che tra i due la storia stia continuando anche dopo Temptation Island 2023. Non sussistono ancora conferme dato che i protagonisti del reality non possono fare spoiler prima della conclusione definitiva del programma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA