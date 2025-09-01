Igor, Edoardo e Dario, chi sono i figli di Peppino Di Capri? Tre ragazzi nati da due mogli diverse: poche le informazioni sul primogenito

Peppino Di Capri è papà di tre figli, tre maschi, nati da due rapporti d’amore diversi. Igor, il primogenito, è venuto al mondo nel 1970 in una situazione non semplice. Il primogenito di Peppino Di Capri, infatti, è nato quando il cantante si era già lasciato con la mamma Roberta Stoppa e si era legato a Giuliana Gagliardi, che ha sposato più avanti. Il grande musicista, tornato una notte con la moglie, mise al mondo Igor, del quale si sa pochissimo. Dopo la sua nascita, infatti, Peppino si è legato a Giuliana Gagliardi e con lei ha avuto altri due figli, Edoardo, classe 1981, e poi Dario, che è nato nel 1986.

Di Igor non sappiamo praticamente nulla: il ragazzo, nato dal rapporto ormai finito tra Peppino Di Capri e la sua prima moglie, oggi è un uomo ma non solamente non è chiaro quale lavoro faccia. Non si sa neppure se abbia o meno un rapporto con l’uomo che lo ha messo al mondo. Per quanto riguarda invece gli altri due figli, sappiamo che Edoardo ha seguito le orme del papà nel mondo della musica, mentre l’ultimo, Dario, è attivo nel mondo del cinema come attore.

Igor, Edoardo e Dario, chi sono i figli di Peppino Di Capri: il secondo ha seguito le sue orme

Peppino Di Capri si è trovato a parlare dei suoi figli nel corso di un’intervista a Verissimo, rivelando che solamente Edoardo, il secondo dei figli nati da Giuliana Gagliardi, è appassionato di musica. “È nato musicista, aveva una tastierina con la quale giocava sempre quando era piccolo. A quattro anni già suonava il pianoforte” ha raccontato l’artista. Dunque, solamente Edoardo tra i tre figli di Peppino Di Capri ha seguito le sue orme, diventando musicista come il papà. Poche, come dicevamo, le informazioni in merito agli altri due figli.