Igor, Edoardo e Dario Faiella, figli Peppino di Capri/ Tra musica e cinema

Chi sono i figli di Peppino di Capri Igor, Edoardo e Dario Faiella?

Peppino di Capri, al secolo Giuseppe Faiella, ha avuto tre figli: Igor, nato dal primo matrimonio con Roberta Stoppa, Edoardo e Dario, nati dalle seconde nozze con Giuliana Gagliardi. La nascita del primogenito, Igor Faiella, è coincisa con la fine del matrimonio tra il cantante e la modella: “Stringendoti ti avevo detto che finalmente aspettavo un bambino, tuo figlio. E tu, secco, mi rispondesti: “Peccato, proprio adesso che sono innamorato di un’altra”. Mi crollò il mondo addosso e mi rifugiai a Milano dove passai tutta la mia gravidanza senza vederti: avevi lasciato una moglie incinta nel 1970, quando in Italia non c’era nemmeno il divorzio”, ha scritto nel 2010 Roberta Stoppa sul settimanale DiPiù. E ancora: “Non mi ha fatto piacere leggere che lui, Igor, sia stato il frutto di un tentativo di riconciliazione tra di noi, quasi un errore di percorso”.

I figli di Peppino di Capri: musicista e attore

Edoardo Faiella, classe 1981, ha seguito le orme del padre Peppino di Capri diventando musicista. Si è laureato all’Università della Musica di Boston e suona come chitarrista della cover band ufficiale degli U2 Achtung Babies. Ne 2015 ha sposato Leila Augusto, con cui ha avuto la figlia Guia. Dario Faiella, classe 1986, è un attore, noto con il nome d’arte di Dario Castiglio. Ha recitato in alcune puntate delle serie tv “R.I.S. 5 – Delitti imperfetti” e “Distretto di Polizia 9”. Nel 2010 ha debuttato al cinema come protagonista maschile del film “Sul mare”, diretto da Alessandro D’Alatri. Nel 2011 interpreta il camorrista Mizio Portanova nella serie tv “Squadra antimafia – Palermo oggi 3” con Giulia Michelini, Simona Cavallari e Giuseppe Zeno. Da qualche hanno Dario ha smesso di fare l’attore: “Vivo felicemente a Capri, almeno sei mesi all’ anno, con la mia compagna e nostro figlio, e mi occupo di altro“, ha detto a CapriPress.



© RIPRODUZIONE RISERVATA