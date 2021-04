Igor il russo aggredisce 5 agenti in carcere/ Colpiti con piastrelle “Usava armatura”

Norbert Feher, meglio conosciuto con il nome di Igor il russo, colpisce ancora. Il pluriomicida che ha tenuto per mesi l’Italia con il fiato sospeso, attualmente detenuto in Spagna, ha tentato di ferire un funzionario della prigione di Duenas colpendolo con delle piastrelle prese dal bagno della sua cella e poi ha aggredito e ferito quattro operatori carcerari, mandandoli in ospedale. Tutto questo, come spiega Il Corriere della Sera, per evitare di essere trasferito a Zuera, Saragozza, dove sta per iniziare il processo che lo vedrà imputato per il triplice omicidio commesso nel dicembre 2017 a Teruel.

Igor il russo, 40enne serbo, ha un curriculum di tutto rispetto. Dopo aver commesso due delitti in Italia a distanza di una settimana l’uno dall’altro tra Bologna e Ferrara rispettivamente il primo e l’8 aprile 2017, Feher si diede alla macchia. Per i due omicidi nel nostro Paese l’uomo è stato condannato all’ergastolo in secondo grado. La sua latitanza durò ben otto mesi e terminò nel dicembre 2017 proprio in Spagna. Prima di essere catturato però, commise nuovi crimini: uccise due agenti della Guardia Civil ed un allevatore e ferì gravemente altre persone. Per questi crimini è stato processato e condannato per 21 anni.

IGOR IL RUSSO AGGREDISCE 5 AGENTI IN CARCERE IN SPAGNA

Igor il russo è sempre stato descritto come un killer spietato che non ha mai dimostrato alcun pentimento per quanto commesso negli anni. Stando a quanto riportato dal sito spagnolo Lacomarca.net in merito alla sua ultima “bravata” in carcere, pare che i cinque agenti aggrediti siano stati ricoverati in ospedale con ferite di varia entità ma nessuna di queste risulterebbe fortunatamente grave. Secondo la ricostruzione, gli agenti sarebbero giunti alla cella per trasferirlo ma Igor avrebbe detto di coler “portare via” chiunque fosse entrato nella cella. A tal proposito, il detenuto si era preparato a questo giorno indossando una sorta di “armatura” realizzata artigianalmente con abiti uno sopra l’altro e giornali sotto i vestiti. Nonostante l’aggressione, alla fine il personale del penitenziario è riuscito a portarlo fuori dalla cella dove ad attenderlo c’era un reparto speciale della Guardia Civil che si è occupato del suo trasferimento.

