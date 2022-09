Igor il Russo vuole scontare condanna in Italia/ Presenterà richiesta di estradizione

Norbert Neher, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Igor il Russo, vuole scontare la sua condanna in Italia. I legali del killer che nel 2017 ha commesso una serie di omicidi chiederanno nelle prossime ore l’estradizione dalla Spagna. Ad annunciarlo ai microfoni de Il Resto del Carlino è stato l’avvocato Gianluca Belluomini, che lo difende nel nostro Paese.

L’uomo attualmente si trova in un carcere spagnolo. È stato catturato infatti ad Aragona, dopo una lunga fuga. Nel Paese iberico, è condannato ad una pena di venticinque anni per gli omicidi dell’allevatore José Luis Iranzo e dell’agente del Roca Victor Romero e all’ergastolo per l’assassinio dell’altro poliziotto, Victor Caballero. In Italia, invece, è condannato all’ergastolo per gli omicidi del barista Davide Fabbri e del volontario Valerio Verri, oltre che per il tentato omicidio dell’agente Marco Ravaglia.

Igor il Russo vuole scontare condanna in Italia: il commento delle famiglie delle vittime

A commentare la notizia secondo cui Norbert Neher, noto come Igor il Russo, vuole scontare la sua condanna in Italia, sono state le famiglie delle vittime. “Che se lo tengano. Spero nella legge spagnola perché da noi rischia di uscire. In Italia la giustizia non esiste e fino a quando vivrà non avrò pace. Mi ha distrutto la vita togliendomi la cosa più preziosa, resta un mostro”, questo, come riportato da Fanpage, è quanto ha detto la vedova del barista Davide Fabbri. “È assurdo”, così si è unita al coro anche la famiglia di Valerio Verri.

La questione verrà ad ogni modo discussa soltanto nel momento in cui la richiesta verrà ufficialmente presentata alle autorità giudiziarie italiane. In attesa di ciò, nel mentre, l’uomo sta creando non pochi problemi nel carcere in cui si trova. Alcune settimane fa, infatti, ha aggredito cinque persone con l’obiettivo di evitare di essere trasferito.











