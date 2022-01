Igor Minerva è Claudio Baglioni, La Vita Adesso: Tali e quali 2022/ Standing ovation!

Igor Minerva guadagna la prima standing ovation della puntata con l’imitazione di Claudio Baglioni. “Mi dicono che ho la voce troppo uguale”, dice il concorrente nella clip di presentazione, caricando non poco le attese. L’aspirante cantante porta a Tali e Quali 2022 il brano La Vita Adesso, un brano interpretato magistralmente. “Mi hai fatto vibrare il cuore!”, dice Malgioglio. “Avete messo la canzone vera sennò è da non crederci”, insiste il giurato. “Mi ha veramente colpito ed è estrano perché io non mi emozioni quasi mai”, continua Malgioglio. Complimenti a valanga per Igor Minerva e applauso scrosciante dal pubblico.

Tali e Quali Show 2022/ Vincitore, diretta, concorrenti: Fabrizio è Eros Ramazzotti

Panariello non si capacita di come Igor Minerva non abbia sfondato nel mondo dello spettacolo

“Uno che canta come te è impossibile non abbia una collocazione in televisione. Ci sono persone stonatissime che lavorano e poi persone come te che restano ai margini”, commenta Panariello. L’opinionista di Tali e Quali punzecchia Biagio Izzo, ma i suoi complimenti per Igor Minerva sono sinceri. “Ho la voce troppo uguale”, aveva detto il concorrente in fase di presentazione. Strano come un talento del genere possa essere penalizzato da quella che a tutti gli effetti è una straordinaria somiglianza fisica e vocale con Baglioni.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Lunardi è Nek, Fatti avanti amore a Tali e Quali 2022/ E' quasi identico!Vincitore tali e quali show 2022, classifica 1a puntata/ In carica Veronica Perseo

© RIPRODUZIONE RISERVATA