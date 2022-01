Igor Minerva, Tali e Quali show 2022/ Perchè il sosia di Claudio Baglioni è favorito

Igor Minerva, chi è? Perchè proprio Claudio Baglioni?

Uno dei finalisti di “Tali e Quali Show“, il programma “nip” condotto da Carlo Conti, ogni sabato sera su Rai Uno è Igor Minerva. Vincitore della prima puntata, è cantante per passione nonché frontman di una tribute band a Claudio Baglioni. Non è un caso che l’artista abbia portato sul palco Rai proprio un omaggio al cantante romano lasciando tutti a bocca aperta. La sua interpretazione de “La Vita è Adesso” ha spiazzato tutti i giudici, da Loretta Goggi a Cristiano Malgioglio fino a Biagio Izzo e Giorgio Panariello. La classifica l’ha visto in cima a fine puntata, battendo Francesca Giuliani, giunta seconda con la sua imitazione di Emma Marrone, e Lorenzo Amore – Fabrizio Balzano, i quali hanno re-interpretato Mahmood ed Eros Ramazzotti, giungendo a pari merito sul gradino più basso del podio.

Igor Minerva, vincitore convincente della prima puntata

Igor Minerva nella prima puntata ha collezionato la bellezzia di 70 punti complessivi, vincendo nettamente. Infatti, la seconda posizionata, Francesca Giuliani è arrivata a quota 53, distante ben 17 punti. Nel corso della prima puntata il podio è stato completato dalla strana coppia Lorenzo Amore – Fabrizio Balzano, arrivati entrambi a 49 punti. Igor Minerva vanta dalla sua una esperienza notevole nel campo della musica, studiando e interpretando al meglio Claudio Baglioni. Infatti, prima della partecipazione al programma di Carlo Conti, il cremasco ha avuto modo e tempo di provare e migliorare la sua imitazione, lavorando in gruppo con la sua band, specializzata proprio in cover del cantautore romano. Arriva dunque con il vento in poppa alla finale, avendo avuto anche più tempo rispetto agli altri finalisti per migliorare ulteriormente il suo “tale e quale”. igor minve

