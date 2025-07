Igor Protti - ex calciatore - ha rivelato sui social di essere nel pieno di una tortuosa battaglia contro la malattia: “Ho già subito un intervento, ora…”.

Non tutte le leggende dello sport passano per imprese mirabolanti; alcuni volti restano impressi nel cuore degli appassionati semplicemente per la loro attitudine. E’ il caso di Igor Protti, una leggenda per i tifosi di Livorno e Bari ma con un passato anche tra le file di Lazio e Napoli. L’ex calciatore ha sconvolto tutti in queste ore con una rivelazione improvvisa a proposito di una brutta malattia; battagliero sul campo, è pronto a vincere anche questa partita con in gioco la vita.

“Più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite”, queste le parole di Igor Protti sui social che hanno colto di sorpresa gli appassionati. Il toccante racconto dell’ex calciatore, a corredo di una foto che lo ritrae in un letto di ospedale, non entra nel merito della malattia e patologia ma mette in evidenza un percorso tortuoso. “Ho subito un primo intervento e la prossima settimana inizierò le cure per migliorare e poi essere operato nuovamente tra qualche mese”.

Malattia Igor Protti, l’ex calciatore pronto a vincere anche questa partita: “Lotterò come in campo”

“Come quando ero in campo, sento al mio fianco la vicinanza di tutti”, un messaggio toccante quello di Igor Protti a proposito del calvario della malattia; l’ex calciatore sottolinea la sua voglia di vincere anche questa partita così come era abituato a fare sul rettangolo di gioco. Al suo fianco l’amore della famiglia, degli amici ed ex colleghi; tutti – fisicamente e non – stretti intorno a lui per offrire fiducia, speranza e soprattutto tanta voglia di non mollare anche in momento così difficile e imprevisto.

“Ringrazio tutto lo staff medico che mi sta aiutando in questa lotta”, ha aggiunto Igor Protti prima di salutare tutti coloro che hanno mostrato affetto e vicinanza e scusandosi in anticipo per la poca presenza che potrà dimostrare in questo periodo: “Non potrò rispondere a tutti nei prossimi mesi ma vi ringrazio e vi mando un forte ed enorme abbraccio”.