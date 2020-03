Igor Righetti/ “Mio zio Alberto Sordi detestava il suo soprannome…” (Vieni da me)

Igor Righetti oggi ospite a Vieni da me: il nipote di Alberto Sordi ha presentato il suo nuovo libro nel salotto di Caterina Balivo. Lo scritto uscirà il prossimo 9 aprile 2020, Righetti ha rivelato. «Lui ci ha sempre detto una cosa: “Mi raccomando: finchè non sarò in orizzontale, evitate di raccontare i fatti nostri. Quando sarà, allora sì, mi farà anche piacere”». «Alberto è conosciuto dai 18-20 anni in su, per fortuna», ha aggiunto il nipote del leggendario attore romano, che è stato “miracolato” quando era piccolo: «Lui era un fervente cattolico, da piccolo fu investito da un furgoncino: per fortuna rimase illeso, la mamma lo innalzò davanti alla statua della Madonna e considerò un miracolo che questo bambino si fosse salvato da un investimento».

IGOR RIGHETTI A VIENI DA ME

Igor Righetti ha poi rivelato sul soprannome Albertone: «Lui si trasformava, cambiava espressione: detestava questo soprannome. Questo soprannome era legato alla faccia un po’ grande, che gli creò anche qualche problema ad inizio carriera». E Sordi non aveva una grande considerazione del piccolo schermo: «Non mi parlava benissimo della televisione, diceva che aveva distrutto l’umanità: infatti non ha mai fatto uno spot pubblicitario». E il volto de “Il marchese del grillo” ha avuto un rimpianto: «Il non essersi creato una famiglia aleggiava tra familiari, ma abbiamo sempre rispettato questa sua decisione. Negli ultimi anni di vita disse a mio padre ed a Pippo Baudo: “Probabilmente il mio più grande errore è quello di non essersi sposato”».

