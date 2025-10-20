Igor Tudor potrebbe essere vicino all'esonero dopo la sconfitta contro il Como. Palladini, Spalletti e Mancini i nomi che potrebbero sostituirlo

Igor Tudor, l’ombra di Palladino sul suo futuro

Dopo l’ennesimo risultato negativo e l’ennesima brutta prestazione messa in campo nella sconfitta contro il Como, il tecnico della Juventus Igor Tudor potrebbe essere messo in discussione dalla dirigenza bianconera e anche esonerato per fare spazio ad un allenatore che riesca a dare un gioco alla squadra. Uno dei problemi più grandi che sono emersi in questo inizio di stagione è infatti la mancanza di idee da parte dei giocatori in campo che quando si ritrovano in possesso del pallone non sembrano aver avuto indicazioni su cosa fare e come creare occasioni da gol.

Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket/ Morto l’autista colpito da una pietra (20 ottobre 2025)

Per questo come detto la dirigenza sta pensando ad un cambio in panchina con un tecnico che possa dare un’impronta di gioco alla squadra, il profilo che più sembra interessare i vertici bianconeri è quello di un giovane che ha sempre fatto bene nelle sue tre stagioni in Serie A e che ora si ritrova senza una squadra, Raffaele Palladino. L’ex allenatore della Fiorentina infatti non ha ancora ricevuto offerte da nessuna squadra ma è molto stimato per quello che è riuscito a fare con i viola e soprattutto con il Monza, il suo schema di gioco è lo stesso di Tudor e per questo non avrebbe problemi ad adattarsi alla squadra costruita per il croato.

Moviola di Milan Fiorentina/ Furia viola per il rigore assegnato ai rossoneri (20 ottobre 2025)

Esonero Igor Tudor, due ex CT tra i candidati

Un altro nome seguito in caso di esonero di Igor Tudor è poi quello di Luciano Spalletti, senza una squadra dopo l’esonero dal ruolo di CT dell’Italia e che aspetta l’occasione per tornare a mettersi in gioco con un club e dimostrare di essere ancora al livello dell’anno dello scudetto con il Napoli. L’arrivo del toscano porterebbe un tecnico comunque di maggiore esperienza ma che porterebbe anche maggiori cambi nel modo di giocare e nel modulo che potrebbe volerci tempo prima che i giocatori riescano ad interiorizzare, inoltre l’ex CT potrebbe avere necessità diverse e fare quindi diverse richieste sul mercato.

Belen Rodriguez beccata con Cecilia e Ignazio Moser/ È arrivata la pace?

L’ultimo nome è poi quello di un altro ex CT della Nazionale, Roberto Mancini, che nella giornata di ieri ha rifiutato la chiamata del Nottingham Forrest per aspettare un’occasione migliore, cosa che la Juventus potrebbe senza dubbio essere, in questo caso arriverebbe un tecnico con enorme esperienza e capacità di adattamento ma che è da diverso tempo che non allena un club. L’ultima esperienza poi, quella con l’Arabia Saudita, non è finita nel migliore dei modi, sintomo che forse anche lui non sia più l’allenatore che ha portato l’Italia alla vittoria dell’Europeo.