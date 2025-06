IGOR TUDOR VERSO LA PERMANENZA ALLA JUVENTUS: COLLOQUIO CON COMOLLI

Igor Tudor verso la permanenza alla Juventus. Questo è quello che filtra dopo l’incontro con Damien Comolli, nuovo direttore generale bianconero. Sono giornate caldissime sul forte allenatori per tutte le squadre di Serie A e la Vecchia Signora sembra intenzionata a non cambiare guida tecnica.

Se l’Inter è a caccia del dopo Inzaghi, il Milan ha già preso Allegri, la Lazio ha scelto Sarri, il Napoli ha confermato Conte e via dicendo, i bianconeri sembravano fino a qualche tempo fa volenterosi di accogliere un nuovo allenatore.

Il progetto Thiago Motta non era andato a buon fine, dato che a fine marzo l’ex allenatore del Bologna è stato esonerato in seguito ai brutti ko messi a referto con Atalanta e Fiorentina. Da lì la scelta di Tudor che fino a prova contrario ha raggiunto il suo obiettivo.

Tudor aveva come compito quello di portare la Juventus in Champions League, requisito minimo della stagione passata ma in dubbio vista la risalita di squadre come Roma, Lazio e Bologna oltre ai tre posti tranquillamente occupati da Napoli, Inter e Atalanta.

La Juve ce l’ha fatta e il merito è anche di Tudor: nel suo contratto, quello che aveva firmato a stagione in corso, c’era la clausola di rinnovo automatico in caso di qualificazione, ma i bianconeri mantenevo il diritto di addio anticipato.

IGOR TUDOR VERSO LA PERMANENZA ALLA JUVENTUS: IL BILANCIO FIN QUI

Filtra ottimismo sulla notizia relativa a Igor Tudor verso la permanenza alla Juventus. Come raccontato, il contratto del tecnico è stato dunque automaticamente propugnato ed era stato detto pubblicamente che Tudor avrebbe disputato il Mondiale per Club.

Visto però il caos allenatori, la Juve prima di accomodarlo alla porta anche ipoteticamente post Mondiale ha voluto vederci chiaro. Con il cambio della dirigenza, Comolli ha incontrato Tudor per un colloquio in ottica futura.

Stando a quanto filtra da Gianluca Di Marzio, questo meeting è andato bene e Tudor non è mai stato così vicino a rimanere il tecnico dei bianconeri. Naturalmente il Mondiale per Club sarà importante e di conseguenza anche le prestazioni, ma in ogni caso Tudor non dipenderà dai risultati raccolti negli Stati Uniti.

La dirigenza bianconera crede davvero tanto in Tudor e nel suo lavoro svolto. Igor ha esordito in occasione del match con il Genoa, vinto 1-0, e da quel giorno compreso ha ottenuto cinque vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, quella di Parma.