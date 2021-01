Igor Zaniolo, ex marito Francesca Costa e papà di Nicolò/ Lontano dal gossip ma…

Questa sera Maria De Filippi ospita a C’è posta per te Nicolò Zaniolo e sua mamma Francesca Costa. Il calciatore della Roma è noto per essere un vero campione, ma vi siete mai chiesti chi è suo padre e, oggi ex compagno di sua mamma Francesca? Lui è Igor Zaniolo, ex calciatore che ha giocato per circa 20 anni nel ruolo di attaccante. La sua carriera parte nelle giovanili della Sampdoria, per poi esplodere tra i professionisti nel 1992 con la maglia dell’Alessandria, in serie C1. Igor Zaniolo ha giocato in molte squadre prima di essere notato in modo definitivo con lo Spezia, in serie C1, dove tra il 1997 e il 2001 ha collezionato 104 presenze e 35 gol.

Igor Zaniolo e Francesca Costa, un matrimonio, due figli e poi…

Proprio durante questi anni Igor Zaniolo ha incontrato e poi sposato Francesca Costa. I due hanno avuto due figli, Nicolò (nel 1999) e Benedetta. La coppia è scoppiata poco dopo ma la curiosità è che i due fratelli non vivono insieme: uno vive col papà, l’altro con la mamma. Francesca Costa, infatti, abita a Roma con il figlio Nicolò per poterlo seguire nella sua attività calcistica. Igor, invece, vive a La Spezia con la figlia Benedetta. Qui insieme gestiscono il bar di famiglia. I due ex coniugi rimangono, dunque, in buoni rapporti per i propri figli.



