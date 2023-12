Igor Zeetti spara zero su Perla, Mirko e Greta: “Poco interessante”/ “Ecco perché è finita con la Vatiero”

Igor Zeetti spara a zero sul triangolo Perla Vatiero, Greta Rossetti e Mirko Brunetti: “Lo trovo poco interessante”

L’ex tentatore di Temptation Island, Igor Zeetti in una lunga intervista concessa a Lollo Magazine ha detto la sua sul triangolo formato dalla sua ex Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Il modello ha dichiarato di non aver nessun interesse nel seguire le evolversi della loro storia al Grande Fratello: “Non sto seguendo il Grande Fratello, essendo un format per me poco interessante, viste anche le dinamiche che si sono create. Penso che ognuno sia libero di prendere le scelte che meglio crede. Bisogna solo avere l’onestà di apparire per quello che siamo, e non per quello che potrebbe piacere al pubblico.”

Le parole più dure, però, Igor Zeetti le ha rivolte a Greta Rossetti: “Io non sarei andato, è una circostanza paradossale per il mio modo di intendere l’amore. Vista anche la mia gelosia. Ma a quanto pare sembra che questa situazione piaccia al famoso triangolo e faccia più hype!” Insomma secondo l’ex volto di Temptation Island Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti sarebbero poco trasparenti e onesti al Grande Fratello.

Igor Zeetti rompe il silenzio sulla fine della storia d’amore con Perla Vatiero: “Ecco perché è finita”

Igor Zeetti sempre durante l’intervista a Lollo Magazine dopo mesi ha rotto il silenzio sui motivi della fine della sua relazione con Perla Vatiero nata a Temptation Island e finita poco dopo: “A proposito della rottura con Perla i motivi potrebbero essere tanti o potrebbe essere uno solo. Mi limito a dire che sicuramente gli obiettivi, usciti da lì, non erano gli stessi. Anche se uno dei principali ormai è sotto gli occhi di tutti.” Su Temptation Island invece ha giudicando la sua esperienza indimenticabile perché gli ha lasciato dei bei momenti e gli ha permesso di ascoltare persone sconosciute e immedesimarsi nelle loro situazioni.

Dopo la fine della loro relazione le strade di Igor e Perla si sono divise. Igor Zeetti adesso è felicemente fidanzato con Giulia mentre Perla Vatiero, dopo aver riallacciato i rapporti con Mirko Brunetti è entrata nella Casa del Grande Fratello dove in seguito ha fatto il suo ingresso anche Greta Rossetti. Ieri la giovane napoletana ha pesantemente attaccato la rivale ed il triangolo continua a tenere banco all’interno del reality.











