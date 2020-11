Ikea Black Friday/ Risparmiare in modo sostenibile: l’iniziativa “Green” buy back

Anche il colosso svedese Ikea ha pensato al suo Black Friday ma in versione “Green”, ovvero in chiave sostenibile grazie all’iniziativa “Ikea Green Friday”. Come risparmiare ma in maniera sostenibile? Il big del furniture ha risposto con una iniziativa basata sulla formula di buy back, ovvero i clienti possono riportare i vecchi mobili Ikea in negozio, farli valutare e ottenere in cambio un buono per i nuovi acquisti. Al tempo stesso, lo store ridarà nuova vita ai mobili usati e li rimetterà in vendita nell'”Angolo Occasioni” presente in tutti i negozi della catena svedese. L’iniziativa, come spiega il portale Inside Marketing nasce anche dalla valutazione del periodo particolare nel quale gli acquisti per il Black Friday 2020 sono stati decisamente diversi rispetto al passato. Oggi i clienti valutano non solo le possibilità di risparmio ma anche l’attenzione all’ambiente. Inoltre passando più tempo a casa è possibile che proprio la categoria “home” sia la più gettonata.

IKEA BLACK FRIDAY IN VERSIONE GREEN

Grazie all’iniziativa di Ikea per il Black Friday sarà possibile ridare nuova vita ai mobili ed evitare così di buttarne via milioni ogni anno. Ovviamente il colosso svedese non è stato il solo a pensare quest’anno in chiave sostenibile e solidale. Anche Amazon per il Black Friday ha pensato di prolungare gli sconti oltre la data della ricorrenza. Così anche per Ikea che dà tempo fino al 6 dicembre prossimo per la valutazione del proprio usato e, una volta ottenuta, fino a febbraio 2021 per poter portare i propri mobili in store evitando inutili assembramenti. “Stando più tempo in casa vi siete resi conto di dover liberare un po’ di spazio? Il #BuyBackFriday vi aspetta dal 27 novembre al 6 dicembre. E se siete Soci IKEA Family potete ricevere una supervalutazione del 50% e riportare i vostri mobili usati IKEA fino al 28 febbraio 2021. Insieme rendiamo il Black Friday più sostenibile”, recita il post pubblicato sulla pagina Facebook di Ikea Italia.



