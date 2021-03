Iker Casillas e Sara Carbonero si separano?/ Il gossip impazza: “Già separati ma..”

Iker Casillas e Sara Carbonero si separano? A lanciare il gossip ci ha pensato in esclusiva la rivista Lecturas che non solo afferma che i due siano pronti per il divorzio ma anche che gli amici intimi sono al corrente del fatto che non vivono sotto lo stesso tetto da molto tempo. Non è la prima volta che sia parla di una possibile separazione per i due ma questa volta sembra che tutto sia certo e ben provato visto che, secondo quanto fa notare la rivista, ormai da qualche giorno Iker è apparso all’uscita dello stesso ristorante dove mangiava con la moglie Sara e la sua grande amica Isabel Jiménez, con lei nell’auto dell’amica e lui nella sua. I due sarebbero quindi al capolinea e vivrebbero ormai in case separate da un po’ approfittando delle restrizioni per via del Covid e quindi dell’anonimato, se così possiamo definirlo.

Iker Casillas e Sara Carbonero si sono sposati nel 20216 con una cerimonia molto intima di cui hanno fornito dettagli in seguito e negli ultimi anni hanno vissuto a Porto, finché alla fine dell’estate scorsa sono tornati a Madrid. I due avevano già attraversato qualche tormenta ma rimanendo sempre uno accanto all’altro. Il calciatore aveva avuto problemi al cuore un paio di anni fa mentre lei è stata alle prese con un tumore ovarico maligno. Dopo i loro momenti difficili i due si erano stretti in un lungo silenzio e in una vita “privata” a Madrid almeno fino alla fine della scorsa estate. Sembra che a quel punto qualcosa sia cambiato e che proprio tra l’autunno e l’inverno i due abbiano deciso di lasciarsi, sarà vero? Arriverà una conferma ufficiale prima che il gossip ci ricami sopra qualsiasi cosa?



