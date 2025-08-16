In Italia il 16 Agosto non è festivo per tutti, ma ci sono delle eccezioni in alcune località territoriali ben specifiche.

Nei contratti di lavoro in tanti si domandano se il giorno del 16 agosto è considerato festivo oppure no. Il tema diventa più caldo nei contratti destinati al Commercio, che prevedono delle regole specifiche.

Dopo un giorno di festa, come nel caso del Ferragosto, il dubbio che il successivo sia lavorativo o festivo è sempre più alto. Quest’anno il giorno cade di sabato, e secondo il calendario delle festività in Italia non è “rosso”, ma potrebbero esserci delle eccezioni.

Pensioni 64 anni/ L'obiettivo è vicino, ma i problemi sono tanti: il quadro

Il 16 Agosto è considerato festivo?

Anche se da calendario italiano il 16 Agosto non è considerato come un giorno festivo, alcune realtà territoriali e in base a specifici accordi contrattuali potrebbe eccezionalmente esserlo.

Ne sono un esempio le Agenzie assicurative che rientrano nel settore Terziario, grazie ad un accordo siglato nella provincia di Milano, con un Ccnl specifico risalente al lontano 1971 (precisamente al 2 dicembre).

SICUREZZA & LAVORO/ I numeri che confermano l'importanza della formazione

Nelle province di Monza e Brianza e del capoluogo meneghino, il 16 agosto è un giorno noto come “Festa del Commercio”, e proprio come si intuisce dal nome è definita una festività. Dunque un’eccezione che non può esser standardizzata in tutta Italia ma soltanto in questi tre luoghi della Lombardia, prevedendo delle condizioni economiche maggiorate e individuali.

Pagamento del 16 agosto nel CCNL Commercio

Le lavoratrici e i lavoratori occupati nel settore terziario nelle province di Milano e Monza e Brianza, nella giornata del 16 agosto godono di condizioni più favorevoli sia sulla retribuzione che sui permessi.

Riforma pensioni 2025/ Il cambio di rotta chiesto dalla Cgil (ultime notizie 16 agosto)

La giornata lavorativa del 16 agosto – definita in tal senso festivo – permetterà agli impiegati di beneficiare di un 30% in più rispetto alla quota ordinaria. Mentre sui permessi retribuiti il lavoratore nella stessa giornata può vantare un’ora di una autorizzazione per uscir prima (sempre pagata) per ciascuna ora effettivamente lavorata. Per le aziende milanesi che hanno sedi in altre località italiane, vale la stessa regola (anche se sono fuori dal territorio lombardo). Per i lavoratori “fuori turno”, il 16 agosto non verrà retribuito in modo maggiorato, mentre nel caso si fosse in ferie tale giornata verrà valutata come “ferie compensativa“.