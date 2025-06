Dal 16 giugno al 31 ottobre 2025 i lavoratori autonomi con partita Iva e redditi in forte calo potranno richiedere l’assegno mensile fino a 800 euro previsto dal bonus Iscro.

Nel mare dei bonus e delle agevolazioni spesso i piccoli autonomi con P.IVA non vengono mai considerati. Quest’anno ritorna un importante sostegno e il conto alla rovescia è già iniziato: dal 16 giugno 2025 prenderà il via la nuova finestra per accedere al cosiddetto “bonus Iscro”, un’indennità mensile pensata per chi ha registrato forti cali di reddito. La misura, dopo una fase sperimentale tra il 2021 e il 2023, è diventata ormai strutturale e si conferma anche quest’anno come un aiuto concreto per i professionisti in difficoltà.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’INPS con una circolare che fissa i tempi precisi: le domande potranno essere inviate a partire dal 16 giugno e non oltre il 31 ottobre 2025. Questo bonus rappresenta un salvagente per le partite Iva che, pur continuando a lavorare, si trovano ad affrontare una fase di contrazione importante nei guadagni. Ma attenzione: non tutti potranno accedere al contributo, e i requisiti sono molto specifici.

La misura non è un regalo indiscriminato, ma una risposta mirata per chi, pur avendo un’attività autonoma, non riesce a garantirsi un reddito minimo. È pensata per quei lavoratori che continuano a svolgere la propria professione ma che, per motivi economici o di mercato, hanno subito un tracollo dei guadagni. Il bonus, insomma, vuole premiare la continuità del lavoro anche in condizioni difficili.

A chi spetta il bonus Iscro

Il bonus è rivolto ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’INPS, con una partita Iva attiva da almeno tre anni. Ma il requisito principale è il reddito: nel 2024 si devono essere guadagnati meno di 12.000 euro. Non basta però restare sotto questa soglia. Il reddito deve anche risultare inferiore del 70% rispetto alla media dei redditi del 2022 e del 2023.

Facciamo un esempio concreto: se nel 2022 e nel 2023 un lavoratore ha dichiarato in media 10.000 euro all’anno, il 70% di questa cifra è 7.000 euro. Quindi, se nel 2024 ha guadagnato meno di 7.000 euro, soddisfa entrambi i requisiti. Se invece ha incassato 8.000 euro, pur rientrando sotto i 12.000 euro, non potrà accedere al bonus. Fondamentale, inoltre, essere in regola con i contributi previdenziali e impegnarsi a partecipare a corsi di aggiornamento professionale.

Un altro limite importante riguarda chi ha già beneficiato del bonus nel 2024: in quel caso, non potrà ripresentare la domanda. Chi invece ha fatto richiesta ma non l’ha ottenuto, potrà riprovarci, se ora rispetta tutti i requisiti richiesti.

Quanto vale e come si calcola

L’importo mensile dipende dal reddito dell’anno precedente, ed è pari a un quarto di quanto guadagnato. La somma viene erogata per sei mesi consecutivi. Il minimo mensile è di 250 euro, mentre il massimo arriva a 800 euro. Durante il periodo di erogazione bisogna continuare a rispettare i requisiti, altrimenti si rischia di perdere il diritto al beneficio.

Dal 16 giugno 2025, la domanda si potrà inviare online dal sito dell’INPS, accedendo con SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) o CNS. In alternativa si può contattare il call center INPS, al numero verde 803 164 (da fisso) o 06 164164 (da cellulare). Bisognerà fornire i dati sui redditi degli anni 2022, 2023 e 2024. Se l’INPS possiede già queste informazioni, sarà sufficiente convalidarle.