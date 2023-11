Il 47% degli italiani non dichiara alcun reddito/ Due terzi delle tasse è a carico del 14% della popolazione

Il 47% degli italiani (inclusi i minori) non dichiara alcun reddito e di conseguenza non versa imposte all’Irpef. I dichiaranti, pari a circa 41 milioni, sono addirittura aumentati, così come i contribuenti, cioè le persone che versano almeno 1 euro, saliti a quota 31 milioni, valore più alto registrato dal 2008. Il problema è che si tratta di una persona ogni 1,427 abitanti.

Il dato, come riportato dal Sole 24 Ore, è relativo al 2021 e arriva da un report del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, presieduto dall’ex sottosegretario Alberto Brambilla. Le statistiche in questione, da un lato, raccontano di un’Italia povera, ma dall’altro anche di un Paese trascinato da una piccola percentuale di popolazione. I contribuenti con redditi superiori a 35 mila euro sono infatti il 13,94% del totale e versano il 62,52%, ovvero due terzi, delle imposte dei redditi sulle persone fisiche. Oltre il 40% degli altri invece dichiara di percepire un reddito inferiore a 15 mila euro.

“Non è accettabile che poco più del 13% della popolazione si faccia carico della quasi metà degli italiani che non dichiara redditi e trova benefici in un groviglio di agevolazioni e sostegni, spesso concessi senza verificarne l’effettivo bisogno. Un 13% che guadagna da 35 mila euro lordi in su e che per questo non può beneficiare del taglio al cuneo fiscale perché è considerato troppo ricco e non può difendersi dall’inflazione nemmeno quando arriva alla pensione, sempre perché è considerato troppo ricco”, ha commentato Stefano Cuzzilla, presidente della Confederazione dei dirigenti di azienda (Cida).

Sono da tenere in considerazione, inoltre, le differenze tra regioni. Il Nord infatti contribuisce per 100,6 miliardi, pari al 57,43% del totale, il Centro con 38,2 miliardi pari al 21,83% del totale, mentre il Sud porta in dote 36,3 miliardi, pari al 20,74% del gettito complessivo. Una situazione fiscale che riflette quella lavorativa.











