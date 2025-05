In un Paese in cui il 60% della popolazione non paga le tasse, appare evidente che le politiche assistenzialiste – alla base del nostro ricco welfare – non possono durare particolarmente a lungo, a meno che non si generi una quantità di debito tale da distruggere completamente le tasche statali: verità certamente scomode, ma che è importante mettere nero su bianco per capire nel dettaglio perché la crescita italiana sembra essere pressoché stagnante da decenni; elencate in un recente articolo del Corriere della Sera, che oltre alle tasse ha preso in esame anche la natalità, il tema del lavoro e quello – assolutamente non trascurabile – della povertà.

Pace fiscale, Salvini: "Si farà entro estate 2025"/ Leo: "Nel frattempo, taglio dell'Irpef per ceto medio"

Partendo proprio dalle tasse, è interessante notare che attualmente sono circa il 59% degli italiani a non pagarle, con un altro 24% che si limita a quelle essenziali per garantirsi i vari servizi (tra sanità, istruzione e così via) governativi: ne consegue che, se l’84% della popolazione non contribuisce alla buona riuscita economica del Paese, al contempo le spese sono a carico del restante 17%, che rientra tra i contribuenti con redditi superiori ai 35 mila euro lordi, oberati da tasse eccessivamente (e in un certo senso punitivamente) alte.

Bonus cuneo fiscale 2025/ Ammessi anche docenti e personale scolastico: come funziona?

Oltre alle tasse, circa il 20% della popolazione è in una condizione di povertà assoluta o relativa

Le ovvie conseguenze di questa scarsa propensione a pagare le tasse sono (almeno) due: da un lato, il fatto che quel 17% che le paga si trova a dover coprire miliardi e miliardi di euro per garantire servizi a quell’altro 60% di evasori (si pensi ai 60 miliardi per la sanità, ai 66 per l’istruzione o agli 83 per l’assistenza); dall’altro, l’aumento sproporzionato dei ricorsi a bonus e agevolazioni di ogni tipo, che hanno portato il debito pubblico al 135% del PIL, posizionandoci al primo posto di una classifica che non ha nulla di positivo.

Condono edilizio 2025/ Se il Comune non risponde in tempi rapidi è silenzio assenso

A dare una nuova dimensione all’analisi della propensione al pagamento delle tasse (o meglio, all’evasione fiscale), però, ci pensano anche i dati relativi alla povertà: negli ultimi anni, infatti, la povertà assoluta ha raggiunto circa 5,8 milioni di cittadini e quella relativa altri 8,7 milioni, che assieme rappresentano grosso modo il 10% della popolazione complessiva; senza dimenticare quei 30 milioni di ISEE presentati per accedere a questo o quell’altro bonus e incentivo, utili per avere una dimensione generale dei redditi cosiddetti bassi: è proprio qui che “casca l’asino” della denatalità, con i cittadini troppo impegnati a sopravvivere per pensare di poter garantire un futuro roseo alla propria prole.