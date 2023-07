Il 70% degli americani crede negli angeli/ “Sono intorno a noi e interagiscono”

Il 70% degli americani crede negli angeli. A rivelarlo, come riportato da Usa Today, è un sondaggio condotto dall’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research su un campione piuttosto ampio di persone adulte che vivono negli Stati Uniti, appartenenti a varie religioni. Il dato è piuttosto sbalorditivo, ma anche facilmente spiegabile. “Per molti si tratta di una figura molto sicura da adorare. Si rivolgono a loro per trovare conforto”, ha affermato Jack Grogger, pastore di una Chiesa in California.

Gli angeli d’altronde sono presenti in tantissime culture. “Sono molto malleabili. Puoi avere una qualsiasi concezione del mondo, qualsiasi spiritualità, credere o meno se c’è la vita dopo la morte, se esiste un Dio, e qualsiasi sia la risposta trovare ancora un posto per gli angeli in quella visione”, ha sottolineato l’esperta Susan Garrett. Lo confermano anche i risultati del sondaggio. A credere in questa figura sono infatti l’84% delle persone con un’affiliazione religiosa (94% di protestanti evangelici, 81% di protestanti tradizionali e 82% di cattolici) e il 33% di quelli senza un’affiliazione religiosa (25% degli agnostici, 2% degli atei e 50% delle persone che non si identificano in una fede particolare).

Il 70% degli americani crede negli angeli: il sondaggio

Le testimonianze degli americani che credono negli angeli sono numerose. Jennifer Goodwin di Oviedo, in Florida, non è sicura dell’esistenza di Dio, ma da quando i suoi genitori sono morti continua a sentire la loro presenza. “Penso che siano intorno a me, ma in un modo che non possiamo capire. Non so come altro chiamarli se non angeli”, ha raccontato. Gli angeli rappresentano d’altronde cose diverse per persone diverse e l’idea che i propri cari diventino tali dopo avere perso la vita non è insolita.

Per Sheila Avery di Chicago, invece, gli angeli sono i suoi protettori, capaci di proteggerla dal male. La donna, che appartiene a una chiesa aconfessionale, sente la loro presenza in quei momenti in cui i piani di una persona falliscono, ma alla fine quest’ultima viene salvata dall’essere nel bel mezzo di un disastro inaspettato.

