Il bambino e il poliziotto è un film di Carlo Verdone che tocca il cuore: divertente e commovente allo stesso tempo. Con lui, il piccolo Federico Rizzo

Il bambino e il poliziotto, film su Rete 4 diretto da Carlo Verdone

Domenica 29 giugno 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14:45, la commedia italiana dal titolo Il bambino e il poliziotto. Si tratta di un progetto cinematografico del 1989 prodotto da Mario e Vittorio Cecchi Gori, scritto, interpretato e diretto da Carlo Verdone, in uno dei suoi numerosi lavori come regista e attore a partire da Un sacco bello (1980).

Al suo fianco il piccolo Federico Rizzo, che aveva esordito sul grande schermo in quello stesso anno in Ladri di saponette di Maurizio Nichetti.

Nel cast di Il bambino e il poliziotto anche: Barbara Cupisti, Luigi Petrucci, Gianluca Favilla, Isabella De Bernardi e Claudia Poggiani.

La trama del film Il bambino e il poliziotto: una nuovo papà per un piccolo sfortunato

Il bambino e il poliziotto racconta la storia del commissario Carlo Vinciguerra, un poliziotto romano che un giorno si trova inaspettatamente a prendersi cura del piccolo Giulio, rimasto solo dopo che sua madre è stata arrestata per droga.

Il bambino, nonostante la situazione disperata, è deciso a non finire in istituto e così Carlo lo accoglie in casa sua, nonostante qualche resistenza iniziale.

Tra i due nasce ben presto una forte simpatia, mentre la vita del protagonista viene stravolta completamente, dovendosi adattare alle esigenze del piccolo ospite.

Nel frattempo la mamma di Giulio, Rosanna, non è assolutamente felice di questa soluzione poiché incolpa il poliziotto per il suo arresto ma Carlo non si preoccupa perché con il bambino ha trovato una sorta di equilibrio, nonostante non sempre tutto vada nel migliore dei modi (come quando gli trasmette il morbillo!).

Un giorno, però, il bambino viene rapito da alcuni criminali legati a sua madre: il poliziotto è disperato e mobilita tutti i colleghi della zona per ritrovare il piccolo Giulio.

Per fortuna, anche grazie agli scaltri indizi disseminati da quest’ultimo, il protagonista riesce a ritrovarlo su uno yacht e tutti i responsabili di questo rapimento vengono arrestati.

Finalmente Rosanna può tornare in libertà e ad aspettarla oltre le mura del carcere trova proprio suo figlio Giulio e Carlo, con cui ormai è nato anche un rapporto speciale.