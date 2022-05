Il bandito e la madama/ Su Rete 4 il film con Burt Reynolds

Il bandito e la madama sarà riproposto in tv oggi, lunedì 18 maggio, su Rete 4 a partire dalle 16,50. La pellicola è ormai diventata cult del genere e che accompagni il pomeriggio con una storia appassionante, divertente e che tiene lo spettatore in poltrona fino alla fine. Ci troviamo di fronte a una commedia d’azione ambientata in uno scenario tipico della cultura country americana, con inseguimenti spettacolari, dialoghi serrati e divertenti, pieni di doppi sensi e colpi di scena. Nel film spiccano le interpretazioni di Jackie Gleason, icona della cultura televisiva statunitense degli anni ’60, e di Burt Reynolds. Questo del 1977 è il primo film dei tanti che Reynolds, scomparso nel 2018, ha interpretato con la regia di Hal Needham. Da parte sua, l’attore aveva già recitato per il regista italiano Sergio Corbucci nella pellicola degli anni ’60, Navajo Joe, un film disprezzato e rinnegato in seguito dallo stesso Reynolds ma ben accolto dalla critica italiana. Ma Reynolds successivamente a questo film ha lavorato con i più grandi registi del cinema americano, come quando ha interpretato il ruolo da protagonista nel film cult Quella sporca ultima meta di Robert Aldrich e collaborando con una miriade di altri registi di primo piano come Woody Allen e Robert Altman nel corso dei suoi 50 anni di carriera. La protagonista femminile del film è Sally Field, interprete alla fine degli anni ’90 di due pellicole memorabili: Forrest Gump di Robert Zemeckis e La prossima vittima di John Schlesinger.

Le ragazze di Wall Street, Canale 5/ Jennifer Lopez al top in questo film di Scafaria

Il bandito e la madama, la trama: un contrabbandiere eccentrico e spericolato

La trama de Il bandito e la madama si svolge nel centro degli Stati Uniti, tra il Texas e la Georgia. Il protagonista è un contrabbandiere noto nell’ambiente per essere eccentrico e spericolato, Bill, che viene ingaggiato dai Burdette, padre e figlio, per trasportare un carico di birra dal Texas alla Georgia in 24 ore. In cambio, Bill, il bandito, otterrà una ricompensa di 80 mila dollari se accompagnerà Cletus, autista un po’ squinternato dell’autotreno che trasporta la merce. Bill sarà responsabile di evitare i controlli della polizia visto che le autorità texane vietano l’esportazione di alcolici. Una volta arrivato in Texas, Bill che guida il carico con la sua Pontiac Trans Am, incontra Carrie, una sposa che sta scappando da un matrimonio al quale ha detto no al figlio dello sceriffo del paese, Buford T (interpretato magistralmente da Jackie Gleason). Insieme alle forze di polizia di cinque stati, Bill il bandito, dovrà contare su tutta la sua abilità e alle sue conoscenze per seminare anche la furia del padre dello sposo tradito, lo sceriffo Buford T che gli dà la caccia più per vendicare il figlio che per prendere un criminale.

LEGGI ANCHE:

The equalizer 2 senza perdono, Rai 2/ L'arma vincente del film è Denzel WashingtonLa maschera di fango/ Su Rete 4 il film con Gary Cooper

© RIPRODUZIONE RISERVATA