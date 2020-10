Il bandito nero/ Su Rete 4 il film con Fabian Dean (oggi, 4 ottobre 2020)

Il bandito nero andrà in onda oggi, domenica 4 ottobre, nel primo pomeriggio di Rete 4 alle ore 15. Si tratta di un film di genere western girato nel 1966 con il titolo originale di The ride to hungman’s tree. La pellicola diretta da Alan Rafkin è stata resa pubblica l’anno successivo e prodotta dalla Universal. I principali protagonisti sono Richard Anderson e Robert Cornthwaite già noti al pubblico per aver girato numerosi film del genere. Ulteriori protagonisti sono Fabian Dean, James Farentino, Don Galloway, Melodie Johnson, Jack Lord, tutti attori dell’epoca molto apprezzati e richiesti.

Il bandito nero, la trama del film

Il bandito nero racconta la storia di tre giovanissimi uomini che hanno deciso di seguire la carriera dei fuori legge. C’è una zona infatti nell’America dove assaltare le diligenze è ormai prassi, ognuno nel suo piccolo cerca di racimolare più che può alla ricerca del colpo migliore per fermarsi e godersi la vecchiaia. A Wells Fargo, mentre tentano di assaltare la stessa diligenza tre banditi si incontrano e dopo qualche piccolo ed esilarante battibecco stabiliscono di unire le proprie forze per accaparrarsi il più possibile e vivere di rendita.

Le cose però non sono sempre così semplici e anche loro hanno qualche giornata negativa da affrontare. Il tutto però viene poi risolto con la leggerezza che caratterizza questo genere di film e l’ilarità che ha permesso ai western di venire apprezzati anche dal grande pubblico. Melodie Jhonson sarà la donna che farà uscire fuori di testa i tre banditi che a fine giornata non vedranno l’oro di tornare da lei a raccontare le loro peripezie.



