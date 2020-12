IL BARBIERE DI SIVIGLIA/ A Roma l’opera formato “film comico” pronta a tornare in tv

Seicentottantamila spettatori all’inaugurazione della stagione del Teatro dell’Opera di Roma, la sera del 5 dicembre con una produzione altamente innovativa del Barbiere di Siviglia di Rossini. Naturalmente, in linea con le restrizioni Covid-19, gli spettatori non erano in teatro ma incollati per tre ore alla TV, Canale RAI3.

Questo Barbiere non era simile alla produzione del Rossini Opera Festival de Il Barbiere di Siviglia recensita su queste pagine due settimane fa. Quella era una produzione pensata per il palcoscenico e mostrata in TV o attraverso lo streaming. Questa è una produzione concepita per la TV sin dall’inizio. È di nuovo in programma, sempre su RAI3, la sera del 31 dicembre in attesa di brindare al nuovo anno. È un’idea di Mario Martone: è un regista altrettanto a suo agio con il dramma, l’opera e il cinema. Ha lavorato fianco a fianco con il direttore musicale del Teatro dell’Opera di Roma, il direttore Daniele Gatti. I costumi e l’illuminazione erano opera di due componenti dello staff di lunga durata del teatro, Anna Biagiotti e Pasquale Mari.

Nel cast, insieme ad alcuni artisti molto noti proprio per questi ruoli – Alessandro Corbelli (Don Bartolo), Alex Esposito (Don Basilio), Patrizia Biccirè (Berta) e Roberto Lorenzi (Fiorello) – tre nuovi volti per Roma sia come cantanti che come attori nelle parti principali: Andrzej Filończyk (Figaro), Ruzil Gatin (Almaviva) e Vasilisa Berzhanskay (Rosina). Andrzej Filończyk (nato nel 1994) è un giovane baritono polacco già affermato in ruoli bel canto in I puritani e L’esilir d’amore e nelle opere del XX secolo (Die Tode Stadt). Ruzil Gatin (nato nel 1987) è un tenore russo che si è fatto un nome al Rossini Opera Festival e che gestisce bene il Do maggiore e un registro alto. Vasilisa Berzhanskay è un mezzo soprano russo che è stata membro del Progetto Giovani Cantanti di Salisburgo e dell’Accademia Rossini di Pesaro: può facilmente scendere a un registro da contralto, com’era consuetudine per i mezzi in epoca rossiniana. I tre hanno una perfetta dizione in italiano e sono ottimi attori.

Concentriamoci sulla produzione. Non ci sono scene (e l’attrezzeria è al minimo) perché l’azione si sviluppa all’interno del Teatro dell’Opera. L’orchestra è nel solito golfo mistico. Il palcoscenico è nudo e utilizzato solo in pochi momenti. La piazza di Siviglia della prima parte dell’Atto I è la platea. Il balcone di Rosina è il palco reale. La casa di Bartolo si trova nella platea e anche sul palcoscenico. L’azione si sviluppa anche nel foyer e nei corridoi del teatro. Durante la cavatina, un video mostra Figaro e Daniele Gatti che scorrazzano in moto nel centro di Roma.

A Pesaro, Il barbiere di Siviglia è stato mostrato come una commedia borghese di inizio diciannovesimo secolo. Nella produzione di Roma, è un lavoro in musica veramente comico con un’azione molto rapida, molto movimento e gag. Per mantenere l’azione in movimento veloce, è stato fatto un sacrificio: alla fine dell’opera: l’impervia aria Cessa di più resistere è stata tagliata anche se ritengo che Ruzil Gatin l’avrebbe cantata molto bene.

In breve, questo Barbiere è una sintesi di opera, film e televisione. L’azione scorre quasi come un film comico italiano dell’età dell’oro di questo genere, negli anni Sessanta e Settanta del Novecento, quella delle “risate all’italiana”. Ha lo scopo di divertire e far ridere un grande pubblico televisivo. Mia moglie ed io abbiamo riso molto durante quasi tre ore. Ho la chiara impressione che anche i cantanti si siano divertiti. La recitazione è piuttosto impegnativa. Mario Martone li ha fatti recitare come attori affermati di film comici, nonché correre e saltare nella vasta area del Teatro dell’Opera. Le prove, mi dicono, hanno richiesto circa un mese. Tuttavia, non è un film comico ma un’opera. Prende avvio senza titoli di testa, ma zoomando su varie sezioni dell’orchestra – di altissimo livello come sempre – e su Daniele Gatti che dirige la sinfonia.

Poi Fiorello appare sul palcoscenico con la sua aria cavatina e va in platea dove ci sono i musicisti ingaggiati da Almaviva per la serenata a Rosina. Da quel momento in poi, l’azione si sposta in tutte le aree del teatro con telecamere molto abili che enfatizzano i dettagli con primi piani o scene complete con campi lunghi. Non manca la cura agli aspetti musicali. Daniele Gatti dirige l’orchestra vivacemente. Una dimostrazione di versatilità anche perché la sera precedente, il Maestro e l’orchestra impegnati in un concerto con un programma che includeva l’ Ouverture n. 2 di Johann Sebastian Bach, Le tombeau de Couperin di Maurice Ravel e Pulcinella di Igor Stravinsky.

Il timbro molto chiaro di Ruzil Gatin è stato evidente sin dalla sua cavatina Ecco ridente in cielo. L’agilità di Andrzej Filończyk è stata dimostrata nel suo lungo Largo al factotum della città e confermata nelle parti della produzione in cui ha dovuto cantare mentre correva e saltava. Vasilisa Berzhanskay è stata sexy e spiritosa da Una voce poco fà a Contro un cuor che accende amor. I due concertato (Ehi di casa….buona gente al termine del primo Atto e Di sì felice innesto alla fine del secondo Atto) sono stati eccellenti. Il successo si diffonde con il passaparola. Confido che in Italia e all’estero molti accenderanno la tv a Capodanno per gustare questo Barbiere.



