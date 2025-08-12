La Grande Opera all'Arena di Verona porta in scena Il Barbiere di Siviglia, oggi 12 agosto 2025 su Rai 3: trama e come vedere l'opera in diretta streaming

Anche questa estate, la Rai immerge il suo pubblico nel fascino della grande opera lirica e lo fa con la trasmissione de Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Questa sera, 12 agosto 2025, su Rai 3 va infatti in onda La Grande Opera dall’Arena di Verona, a partire dalle 21.05, che presenta una delle opere più famose e apprezzate al mondo.

Cristina D’Avena, chi è il compagno Massimo Palma/ La rinascita dopo il tradimento dell'ex fidanzato

Curata dal regista Hugo De Ana, l’opera è rappresentata dalle voci di Dalibor Jenis, Vasilisa Berzhanskaya e Antonino Siragusa, che si esibiranno affiancati dall’Orchestra e il Coro della Fondazione Arena di Verona. Visibile su Rai 3, è possibile seguire La Grande Opera anche in diretta streaming sul sito Raiplay, accessibile non solo attraverso la propria smart TV, ma anche con tablet, PC e smartphone. Ma di cosa parla Il Barbiere di Siviglia? Qual è la trama della celebre opera di Rossini?

Clara, un nuovo fidanzato dopo Jacopo Neri?/ La cantante dopo la rottura: "Non sono più innamorata"

La Grande Opera dall’Arena di Verona: la trama del Barbiere di Siviglia e la versione in onda su Rai 3

Il Barbiere di Siviglia è un’opera buffa ma al contempo ricca di sentimenti romantici, che ha come protagonista il Conte d’Almaviva, un nobile che si è innamorato perdutamente di un’affascinante fanciulla, Rosina, che è però contesa da altri uomini, tra cui anche il malvagio Don Bartolo che mira a sposarla solo per ottenere la sua dote. Il Conte è però deciso a far tutto pur di conquistare la fanciulla, e a questo proposito decide di fingersi uno studente povero, Lindoro. Per raggiungere il suo obiettivo, Lindoro chiede l’aiuto del furbo e ingegnoso Figaro, noto anche come il Barbiere di Siviglia. Vanno così in scena travestimenti, serenate e inganni vari che riusciranno ad assicurare al Conte il suo obiettivo: l’amore di Rosina.

Anna ha un fidanzato?/ La rivelazione sibillina: "Lascio che le canzoni parlino per me..."

La versione in onda questa sera su Rai 3 è stata registrata in precedenza, cosa che, tuttavia, non oscurerà la bellezza dell’opera e della sua messa in scena. Sarà dunque una serata unica per tutti gli amanti dell’Opera Lirica ma anche per chi si affaccia a quest’arte per la prima volta.