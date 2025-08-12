Libretto Il Barbiere di Siviglia, intrecci e inganni nei due atti di Cesare Sterbini: i protagonisti, la trama e il cast all'Arena di Verona

Questa sera, martedì 12 agosto, Rai3 propone La grande opera all’Arena di Verona con Il barbiere di Siviglia, celebre capolavoro di Gioachino Rossini su libretto di Cesare Sterbini, ispirato all’omonima commedia di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Questa era la prima parte di una trilogia che comprendeva anche Le nozze di Figaro. Forse non tutti sanno che l’opera, rappresentata per la prima volta nel 1816, aveva inizialmente un titolo diverso, ovvero Almaviva, o sia L’inutile precauzione. Sterbini ha saputo mantenere l’ironia, la vivacità e l’intreccio serrato della fonte originale, adattandoli alla struttura e ai ritmi dell’opera, con un risultato, dunque, perfetto per il suo scopo.

La trama racconta le vicende del Conte d’Almaviva, innamorato della giovane Rosina. Per conquistarla, il Conte si affida all’astuto barbiere Figaro, che lo aiuta a eludere i piani del tutore della ragazza, Don Bartolo, intenzionato a sposarla lui stesso. Figaro è il perno dell’azione, un personaggio brillante e ingegnoso, pronto a mettere in campo ogni espediente pur di favorire l’amore tra il Conte e Rosina. Quest’ultima, bella e intelligente, è corteggiata sia dal nobile Almaviva che dall’invadente Don Bartolo.

Il Barbere di Siviglia, il libretto dell’opera: i personaggi protagonisti e il cast di Hugo De Ana

Tra i personaggi principali come non menzionare Don Basilio, maestro di musica di Rosina, ma anche fedele alleato di Bartolo, famoso per la sua celebre “aria della calunnia”. L’opera si sviluppa in due atti e scorre liscia, con ritmi tutto sommato vivaci ed una brillantezza dettate delle situazioni comiche. Lo spettacolo di questa sera, con la regia di Hugo De Ana, vede Dalibor Jenis nei panni di Figaro, Vasilisa Berzhanskaya come Rosina e Antonino Siragusa nel ruolo del Conte d’Almaviva.

Completano il cast Carlo Lepore (Don Bartolo) e Michele Pertusi (Don Basilio). Sul podio dell’Orchestra e del Coro della Fondazione Arena di Verona salirà il giovane direttore Alessandro Bonato. Dunque, appuntamento fissato su Raitre a partire dalle 21.05. Opera imperdibile per tutti gli appassionati del genere.