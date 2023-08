Il Barbiere di Siviglia trama e cast, La Grande Opera all’Arena di Verona/ Luca Zingaretti accompagna…

Il Barbiere di Siviglia: anticipazioni de La Grande opera all’Arena di Verona

L’estate di Raitre regala uno spettacolo imperdibile ai propri telespettatori dedicando la prima serata di oggi, giovedì 10 agosto, ad una delle opere liriche più belle e famose in tutto il mondo. Alle 21.20 di oggi, Raitre trasmette “Il Barbiere di Siviglia”, prima opera di tre grandi, prime serate che Rai Cultura e Raitre che, nelle settimane successive, trasmetteranno la “Tosca” e la “Carmen”. Tre grandi opere liriche che portano avanti il ciclo dedicato alle opere liriche e trasmesse dalla splendida cornice dell’Arena di Verona dopo il grande successo ottenuto dall’Aida.

Libretto Aida di Giuseppe Verdi e due atti dell’opera lirica/ L'amore tra Rosina e il conte d'Almaviva

Ad accompagnare i telespettatori di Raitre in quello che è un viaggio unico sia per gli appassionati del genere che per chi si avvicina per la prima volta all’opera lirica è la voce di Luca Zingaretti.

La trama de “Il Barbiere di Siviglia”

“Il Barbiere di Siviglia” di Rossini, ambientato dal regista Hugo De Ana è uno spettacolo nato nel 2007 ed è stato registrato lo scorso giugno. L’opera racconta la storia del conte d’Almaviva che, a Siviglia, si invaghisce della bellissima Rosina che, però, vive come una prigioniera a casa del tutore Don Bartolo, gelosissimo di lei e intenzionato a sposarla. Rosina, in realtà, ricambia l’interesse del conte, ma non sa come eludere la sorveglianza di Don Bartolo.

Antonella Clerici e l'amicizia con Maria De Filippi/ "Che risate con Maurizio in balera!"

Ad aiutarla è Figaro, un astuto barbiere che funge da messaggero tra i due innamorati aiutandoli ad avere contatti. Tuttavia, anche Don Bartolo può contare sulla presenza al suo fianco di un aiutante, Don Basilio che, di fronte ai sospetti di Don Bartolo, gli consiglia di screditare il conte agli occhi di Rosina. Quest’ultima, però, insieme al conte, riesce ad organizzare la fuga, ma Don Bartolo e Don Basilio provano un’ultima mossa per screditare il Conte.

Il cast de “Il Barbiere di Siviglia

Grandi nomi dell’opera lirica nel cast de “Il Barbiere di Siviglia” in onda oggi su Raitre per la felicità degli amanti del genere. Nel ruolo di Figaro c’è Dalibor Jenis. Accanto a lui Vasilisa Berzhanskaya nei panni di Rosina, Antonino Siragusa come Conte d’Almaviva, Carlo Lepore e Michele Pertusi rispettivamente come Don Bartolo e Don Basilio. Sul podio di Orchestra e Coro della Fondazione Arena, è impegnato il giovane direttore d’orchestra Alessandro Bonato.

Carolina Stramare e Pietro Pellegri stanno insieme/ Lei conferma con una foto: chi è il nuovo fidanzato

Il Barbiere di Siviglia, inoltre, può essere visto anche in diretta streaming su Raiplay, disponibile sia come sito che come applicazione disponibile per tutti i dispositivi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA