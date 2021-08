Il Bisbetico Domato, Rete 4/ Ornella Muti e Adriano Celentano incantano

Il Bisbetico Domato è una commedia classica italiana del 1980 e va in onda su Rete 4 oggi, 19 agosto, a partire dalle ore 21,25. La regia è di Castellano e Pipolo e gli interpreti principali sono: Adriano Celentano, Ornella Muti, Edith Peters, Pippo Santonastaso, Milly Carlucci, Nicola De Buono.

La pellicola è una rivisitazione allegorica dell’opera di William Shakespeare La Bisbetica domata. Adriano Celentano e Ornella Muti hanno recitato insieme anche nel film Innamorato Pazzo nell’anno seguente.

Il Bisbetico Domato, la trama del film

Il protagonista del racconto de Il Bisbetico Domato è Elia, un giovane agricoltore dedito solo alla campagna e alla terra che vive quasi isolato in una cittadina Lombarda. Elia è un tipo rude, scorbutico e asociale che non ama la vita in città e la compagnia soprattutto femminile. Infatti, considera le donne solo delle persone in grado di disturbare la sua quiete e la vita in campagna.

L’unica presenza femminile della sua esistenza è Mamy, una simpaticissima governante di colore che vive nella sua fattoria. Oltre al compito di sistemare la casa, la governante desidera ardentemente riuscire a rendere il carattere di Elia meno spigoloso, tentando anche in numerose occasioni di trovargli una fidanzata, ma ogni tentativo è fallito. Le cose cambiano una sera grazie all’arrivo di una bella ragazza di nome Lisa, la quale, durante un temporale subisce un incidente con la macchina ed è costretta a chiedere ospitalità alla fattoria di Elia.

Naturalmente Mamy è molto felice dell’arrivo della giovane, mentre Elia mostra sin da subito il peggio di se. La ragazza, infatti, comprende sin da subito quali siano i modi poco ortodossi del fattore, ma nonostante ciò , decide di resistere alla sua apparente cattiveria. Con il tempo Lisa scopre di essere innamorata di Elia al punto di rompere il legame con il suo fidanzato e di litigare con la sua migliore amica Renata, che tenta anche di sedurre il fattore.

I modi gentili e delicati di Lisa hanno la meglio e Elia, finalmente, cede alla sue lusinghe. Una storia a lieto fine che vede i due protagonisti unirsi in matrimonio e viveri felici in campagna.



