Il bisbetico domato/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano e Ornella Muti

Il bisbetico domato va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, lunedì 17 agosto, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola italiana nel 1980 dalla Capital Film con la distribuzione gestita dalla Cineriz. La regia porta la firma di Castellano e Pipolo i quali si sono occupati anche per la stesura del soggetto e della sceneggiatura con il montaggio di Antonio siciliano mentre le musiche sono state composte ed arrangiate da Mariano Detto. Nel cast figurano tanti attori italiane molto apprezzati negli anni 80 e non solo tra cui Adriano Celentano, Ornella Muti, Edith Peters, Pippo Santonastaso, Jimmy il fenomeno, Milly Carlucci, Nicola de Buono e Marco Columbro.

Il bisbetico domato, la trama del film

Ecco la trama de Il bisbetico domato. In un piccolo paesino della campagna Lombarda nei pressi della città di Voghera, vive un agricoltore di mezza età di nome Elia. È un uomo tutto d’un pezzo che raccoglie tutte le proprie energie per occuparsi delle varie esigenze della sua attività imprenditoriale e che soprattutto è famoso tra la gente del posto per il suo essere estremamente scontroso e di poche parole. Lui vive in casa insieme al suo fido cane e soprattutto alla sua governante chiamata affettuosamente Mamy.

Lei si prende cura di Elia praticamente fin dal momento in cui è nato e nonostante i tanti sforzi non è ancora riuscita a trovare una donna che possa metterlo in riga e quindi farlo convolare a nozze. Insomma Elia oltre ad essere un uomo molto bisbetico, è anche un incallito single che ogni qualvolta si presenta in casa una ragazza interessata a lui mette in essere delle finzioni oppure delle sceneggiate con lo scopo di farla scappare a gambe levate. Dopo un’intensa giornata dedicata alla vendemmia, cerca di trovare riposo davanti al caminetto di casa anche perché fuori c’è un temporale piuttosto importante.

Proprio davanti all’ingresso del suo casolare di campagna si ferma un’auto sportiva alle prese con problemi meccanici. Dall’interno dell’automobile spunta una meravigliosa donna di nome Lisa la quale bussa la porta di Elia per ottenere il supporto necessario e magari ospitalità. Elia non appena se la trova davanti si comporta come al suo solito in maniera scorbutica e per nulla ospitale, se non fosse per il repentino intervento della governante la povera Lisa sarebbe costretta a passare una notte all’interno della propria auto sotto una pioggia battente.

Non appena si trova davanti Elia se ne innamora pazzamente ma per poterlo conquistare dovrà dare fondo a tutta la propria tenacia per smussare un carattere realmente molto ostile. Lei decide di trascorrere qualche giorno in campagna volendo dimostrare di essere pronta anche ad una vita fatta di questo genere di sacrifici. Con il passare dei giorni non mancano i momenti difficili e anche quelli di grande divertimento e poco alla volta Elia si rende conto di essersi innamorato fino a dover fare in modo che Elisa non scappi e che quindi lo scelga come suo futuro marito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA