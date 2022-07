Il bisbetico domato/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano e Ornella Muti

Il bisbetico domato, film di Rete 4 diretto da Castellano e Pipolo

Il bisbetico domato è una commedia italiana del 1980, che andrà in onda oggi, 9 luglio, a partire dalle 21,20 su Rete 4. La pellicola è un rifacimento in chiave grottesca della famosa commedia di Shakespeare.

La regia della pellicola è della coppia Castellano e Pipolo e gli interpreti principali sono: Adriano Celentano, Ornella Muti, Pippo Santonastaso, Edith Peters, Milly Carlucci e Jimmy il fenomeno. I due protagonisti hanno recitato nuovamente insieme nel film Innamorato pazzo, sempre diretti dagli stessi registi.

Il bisbetico domato, la trama del film

La storia de Il bisbetico domato è incentrata sulla vita di Elia, un contadino burbero e schivo che vive, quasi in esilio, a Rovignano, un piccolo centro nei pressi di Voghera. Il giovane agricoltore è una persona molto asociale e non sopporta la compagnia di nessuno tranne del suo prete confessore Don Cirillo.

Altro grande difetto di Elia è quello di non avere grande stima nei riguardi del genere femminile, infatti, l’unica donna con la quale comunica è la sua governante Mamy, la quale cerca invano di trovargli una donna in grado di fargli cambiare idea. Il lato positivo di Elia è il suo grande amore per gli animali, al punto da trattarli come esseri umani e di giocare a scacchi con il suo cane.

La vita tranquilla e noiosa del contadino cambia quando una sera, a causa di un incidente con la macchina, bussa alla porta di casa una donna affascinante di nome Lisa, sperando di trovare aiuto e ospitalità. L’incontro iniziale non è dei migliori e Elia mostra subito il peggio di sé, ma il tempo passa e la giovane comincia a provare affetto nei riguardi del contadino. Lisa si rende conto di essere innamorata di Elia e tradisce il suo fidanzato, ma purtroppo deve fare i conti con il carattere del contadino. La giovane donna grazie alla sua pazienza e buona volontà, riuscirà a sedurre Elia e farlo capitolare.

