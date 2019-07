Il Boca Juniors accoglie De Rossi/ Subito agli allenamenti, il 4 agosto l’esordio?

E’ iniziata ufficialmente l’avventura di Daniele De Rossi al Boca Juniors. L’ex capitano della Roma è sbarcato nelle scorse ore a Buenos Aires, dove ha ricevuto un’accoglienza da vera e propria star. Subito dopo l’arrivo in Argentina, l’ex giallorosso si è sottoposto alle rituali visite mediche, dopo di che si è recato presso il complesso della Bombonera, il leggendario stadio degli Xeneizes, dove si è soffermato ad ammirare la statua di Diego Armando Maradona, come sottolineato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport. Ad accompagnarlo nel suo primo tour gialloblu, il segretario generale del Boca Juniors, Christian Gribaudo, nonché il direttore tecnico e amico di De Rossi, Nicolas Burdisso, colui che ha voluto fortemente il centrocampista con cui ha giocato nella capitale per cinque stagioni. Durante il tour, De Rossi ha anche sollevato una Coppa Libertadores con le mani, l’equivalente sudamericano della Champions League, e torneo che anche il Boca sta disputando (si devono giocare le gare di ritorno degli ottavi).

IL BOCA JUNIORS ACCOGLIE DE ROSSI

De Rossi si sarebbe dovuto allenare stasera, ma ha deciso di mettersi subito al lavoro nonostante il lungo viaggio notturno, chiedendo appunto di poter raggiungere i nuovi compagni di squadra. Alle 23:30 in Italia, ha quindi raggiunto il centro di allenamento per un leggero training, seduta di scarico dopo il successo degli Xeneizes contro l’Athletico Paranaense. Come sottolinea la Rosa, De Rossi è stato l’unico a sfidare il freddo argentino (in queste settimane è inverno), indossando solamente una maglietta verde e dei pantaloncini corti. Il giocatore ha preso parte ad una partitella sette contro sette, giocando al fianco dell’ex Juventus, Carlitos Tevez. Durante un’azione, ha invece riferito il quotidiano Olè, l’ex Roma ha mandato a terra Eduardo Salvio, chiedendogli subito dopo scusa. Lunedì 29 luglio si terrà la conferenza stampa di presentazione del giocatore, che ricordiamo, ha firmato un contratto di un anno con due clausole d’uscita, una a dicembre e una a marzo. L’esordio probabile? Il 4 agosto contro il Patronato.

