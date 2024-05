Il BODYGUARD E LA PRINCIPESSA, RAI 1/ Curiosità, trama e cast del film in diretta streaming su Raiplay

Il bodyguard e la principessa, le curiosità del film in diretta streaming su Raiplay

Andiamo a scoprire le curiosità della commedia romantica Il bodyguard e la principessa, in onda oggi, mercoledì 15 maggio, su Rai 1 alle 21,20 e contemporaneamente in diretta streaming video su RaiPlay. Il film, pur riproponendo una tematica vista e visita nell’ambito cinematografico, ovvero quella della fuga di un erede al trono alla ricerca dell’amore vero, lo fa in un modo per nulla ovvio. L’ambientazione è innovativa: un viaggio on the road. Brant Doherty, l’attore protagonista maschile principale, ha rivelato in un’intervista che è stato entusiasta di girare questo film, soprattutto per il carattere del suo personaggio, schivo e silenzioso. Inoltre ha gradito lavorare con l’attrice australiana Philippa

Northeast, qui alla sua prima esperienza americana, ritenendola molto talentuosa e meritevole di lavorare in produzioni USA.

Il cast del film Il bodyguard e la principessa diretti da David Weaver

Il film in questione è Il bodyguard e la principessa, uscito nel 2022 e diretto da David Weaver che per Hallmark ha girato anche Un amore di maggiordomo. Si tratta di una produzione del canale satellitare canadese Hallmark Channel, dedicato ai film romantici con protagoniste femminili.

La protagonista del cast del film Il bodyguard e la principessa è l’attrice australiana Philippa Northeast (nelle vesti della principessa protagonista), volto noto della televisione della grande isola. Al suo fianco, Brant Daugherty (che interpreta il bodyguard Grady) attore americano molto conosciuto per il ruolo di Noel Kahn, nella serie Pretty Little Liars. Completano il cast Andre Anthony (nei panni dell’artista), Sarah-Jane Redmond, Vincent Gale e Khamisa Wilsher.

La trama del film Il bodyguard e la principessa: un regale viaggio on the road

Le vicende de Il bodyguard e la principessa sono ambientate a ridosso dell’incoronazione di Amelia, che a distanza di un anno dovrà prendere sulle sue spalle il ruolo di regina. Amelia, pur accettando il suo destino, vuole però conoscere il mondo reale. Nella fattispecie si innamora dell’artista cui era stato commissionato il suo autoritratto reale.

L’artista in questione è Wes Riverton, che si trova a Chicago. È proprio a Chicago che vuole andare Amelia, nel tentativo di incontrarlo. Per realizzare questo obiettivo, Amelia si avventura in un vero e proprio viaggio on the road, a partire da Los Angeles. Le viene, però, affidata una guardia del corpo: Grady. È proprio durante il tragitto con lui che Amelia sperimenta per la prima volta la “normalità” del mondo reale e imparerà a conoscere anche il suo compagno di viaggio Grady: i due scopriranno di avere molto più in comune di quello che Amelia pensava e immaginava di poter condividere con l’artista…

