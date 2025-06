La Juventus riparte dal Mondiale per Club con un progetto ambizioso e un attaccante in più nelle cartucce.

Che la stagione appena conclusa sia stata deludente per i colori bianconeri, non è certo un segreto. Anzi, sarebbe quasi inutile girarci intorno. La Juve è abituata a lottare per lo scudetto, a giocarsi titoli veri, non a rincorrere obiettivi minori o a rifugiarsi in alibi.

E invece, complice una serie di scelte sbagliate, un progetto tecnico che ha perso slancio e qualche passaggio a vuoto di troppo, la squadra ha chiuso l’annata con l’amaro in bocca. Per una società che fa del DNA vincente il proprio marchio, è stato un passo indietro evidente.

La Juventus porta un bomber al mondiale per club

C’è già una nuova pagina pronta da scrivere. E questa volta l’obiettivo è chiaro, dichiarato, quasi urlato: il Mondiale per Club. Non sarà un torneo come gli altri, e non solo perché si giocherà lontano dai riflettori di casa. Sarà un’occasione per dimostrare che la Juve è ancora viva, ancora affamata, ancora capace di imporsi sul palcoscenico internazionale. Igor Tudor, confermato in panchina per guidare la rinascita, avrà il compito di dare finalmente forma e continuità a un’idea che finora si è vista solo a sprazzi. Lavorerà a stretto contatto con la nuova dirigenza, dove accanto all’esperienza di Giorgio Chiellini ci sarà la visione internazionale di Comolli.

E proprio Comolli non ha usato mezzi termini quando ha parlato della competizione: si va lì per vincere. Nessun discorso di transizione, nessun alibi legato alla ricostruzione. La Juventus vuole giocarsela fino in fondo. E per farlo, ha bisogno anche di uomini decisivi, di protagonisti veri, di chi la porta la vede e la attacca senza pensarci troppo.

Per questo, tra le righe del mercato che si muove con discrezione, c’è già un colpo importante che si prepara a seguire la squadra al Mondiale. Un attaccante, uno di quelli che non ha avuto troppa fortuna nell’ultima stagione al Paris Saint Germain, ma che a Torino ha ritrovato fiducia, minuti e una maglia che comincia a sentirsi cucita addosso. Kolo Muani ha ottenuto il via libera dal club francese per vestire bianconero in questa competizione, e non ha nascosto la sua soddisfazione: “Giocherò il Mondiale per Club con la Juventus – ha spiegato –, sono contento della mia esperienza qui e vorrei restare in bianconero”.

Le sue parole hanno acceso l’entusiasmo, ma anche acceso i motori del mercato. Perché ora la Juventus vuole provare a trattenere il bomber anche per la prossima stagione, magari con un prestito rinnovato e un obbligo di riscatto fissato a condizioni sostenibili. C’è ottimismo, perché la volontà del giocatore è chiara e l’intesa con Tudor è reale. E in una Juve che vuole tornare a comandare, servono certezze. Lui, oggi, sembra esserlo.