Il calciomercato italiano entra nella fase calda e il duello tra Napoli e Milan si fa sempre più intrigante. Non solo si contendono giovani promesse come Darwin Núñez o Yunus Musah, ma anche un attaccante che ha già lasciato il segno in Serie A: Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano rientra al centro di un vero e proprio risiko di mercato che potrebbe coinvolgere i due top club della Serie A. La Juventus sembrava in vantaggio, ma….

La prima parte dell’intreccio riguarda il centrocampo. Il talento americano Yunus Musah – cresciuto nel vivaio del Valencia, passato poi al Milan con buoni risultati – è nel mirino di Antonio Conte. Da un lato gli azzurri trattano un trasferimento che potrebbe concretizzarsi da un momento all’altro, ma l’accordo è ancora frenato da bonus da definire.

Parallelamente, il Milan manifesta interesse verso Osimhen: un’inversione di marcia radicale, che vede il bomber nigeriano come possibile pedina per risollevare il reparto offensivo dopo una stagione poco soddisfacente sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Osimhen-obiettivo rossonero: chance o ostacolo?

La dirigenza rossonera ha individuato in Osimhen la punta ideale per riportare efficacia sotto porta, dato che gli ultimi centravanti del club non hanno garantito i gol sperati. Si tratta di una pista concreta, ma con almeno due ostacoli rilevanti. Inquadramento economico: l’ingaggio richiesto – intorno ai 10 milioni netti, percepiti attualmente dal Galatasaray – è fuori portata per il Milan a budget limitato. Assenza in Champions: i rossoneri non giocheranno nelle coppe europee la prossima stagione, mentre Osimhen ambisce a vestire una maglia da Champions. Senza questo requisito, convincerlo sarà arduo.

Da un lato Napoli valuta l’uscita del suo bomber, in prestito al Galatasaray per il resto della stagione. Oltralpe e in Turchia Osimhen ha confermato il suo valore: 37 gol in 41 partite tra campionato e Coppa, vincendo scudetto e coppa nazionale con i «Gala» .

Il futuro di Osimhen vedrebbe un possibile scambio tra Napoli e Liverpool: il club inglese offrirebbe giocatori come Darwin Núñez o Federico Chiesa in cambio dell’ex bomber azzurro. L’operazione potrebbe convincere De Laurentiis a considerare la cessione, soprattutto se accompagnata da un’adeguata valutazione economica .

Napoli e Milan stanno orchestrando un doppio intreccio di mercato strategico e ambizioso. Gli azzurri puntano a Musah per rinforzare il centrocampo e non escludono uno scambio con Liverpool per Osimhen, mentre il Milan sogna l’ingaggio del nigeriano come rinforzo offensivo di rilievo.

Tutto girerà intorno alla volontà dei giocatori, alla sostenibilità economica delle operazioni e ai progetti sportivi a breve e a medio termine. Per Musah l’esito sembra vicino; per Osimhen, invece, la decisione dipenderà da fattori incrociati – categoria economica, palcoscenico europeo, interesse reale delle società inglesi. Il calciomercato entra nella fase decisiva proprio mentre i riflettori si intensificano su questi due club. Occhio, comunque, al colpo di coda della Juventus…