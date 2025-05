Un bonus da 500 euro al mese per gli under 35 fa parlare tutta Italia, ma in pochi sanno davvero di cosa si tratta e come funziona.

C’è un’opportunità che circola da qualche settimana, e che ha acceso la curiosità di tanti. Si parla di 500 euro al mese destinati ai giovani sotto i 35 anni, un bonus che sembra spuntato dal nulla e che, almeno a prima vista, ha tutti i contorni di una misura concreta pensata per aiutare davvero.

Pensione con 5 anni di contributi/ Chi può e come farlo: non è un miraggio

In realtà, dietro questa cifra si nasconde qualcosa di molto più articolato, che va a toccare direttamente il mondo del lavoro e, soprattutto, quello delle imprese che vogliono investire sul futuro.

Chi può beneficiare del bonus under 35

L’incentivo non arriva direttamente nelle tasche dei giovani, ma è pensato per agevolare le aziende che scelgono di assumere nuove risorse tra gli under 35. Si tratta del cosiddetto Bonus Giovani, introdotto con il recente Decreto Coesione (DL 60/2024), una misura che punta a stimolare l’occupazione giovanile rendendo più leggero il costo del lavoro per le imprese. Ed è proprio questo il punto: favorire assunzioni stabili, evitando contratti lampo e sfruttamento, e al tempo stesso dare una spinta concreta al tessuto economico nazionale.

Straordinari infermieri/ Imposta agevolata al 5%: non per tutti i "sanitari"

La conferma è arrivata con la circolare INPS n. 90 del 12 maggio 2025, che ha chiarito tutti gli aspetti operativi dell’agevolazione. Il bonus prevede un esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 500 euro mensili per ogni giovane assunto. Un risparmio non da poco, se si pensa che la misura ha una durata massima di 24 mesi. In pratica, per due anni un’azienda può avere un abbattimento significativo del costo del lavoro, rendendo l’assunzione di un under 35 una scelta più sostenibile e meno rischiosa.

NATALITÀ & FAMIGLIA/ L’aiuto a chi vuole avere figli passa anche dal lavoro

E non finisce qui. Perché nel caso in cui l’impresa sia localizzata nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ovvero Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, il tetto massimo del bonus sale a 650 euro al mese. Un incentivo ancora più importante, pensato per rilanciare l’economia di aree storicamente più fragili sotto il profilo occupazionale.

Senza ombra di dubbio, il Bonus Giovani rappresenta una delle misure più concrete messe in campo negli ultimi anni per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Certo, per funzionare davvero servirà che le imprese ci credano, che sappiano cogliere l’opportunità e la trasformino in occupazione stabile e di qualità. Però l’occasione c’è, ed è scritta nero su bianco. Per chi ha meno di 35 anni, questa potrebbe essere la spinta giusta per entrare finalmente nel mondo del lavoro dalla porta principale. E per le aziende, un’occasione per costruire un futuro con basi più solide.