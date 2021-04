Il borgo dei borghi 2021, finale/ Diretta, vincitore e classifica: Camila Raznovich e le perle dell’Italia…

Anticipazioni Il borgo dei borghi 2021: arriva la finale e la sua classifica ufficiale

Domenica 4 aprile, in prima serata su Raitre, Camila Raznovic conduce la finale de Il borgo dei borghi 2021. La conduttrice, affiancata da Rosanna Marziale, chef stellata, Mario Tozzi, geologo, e Jacopo Veneziani, storico dell’arte, dà risalto alle bellezze italiane, perle rare che si distinguono per le tradizioni culinarie e artistiche. Una serata interamente dedicata ai piccoli borghi italiani che, dal nord al sud dell’Italia, meritano di essere conosciuti. Il borgo dei borghi dà così risalto alle piccole realtà italiane in cui è possibile rivivere anche le tradizioni storiche. Un viaggio affascinante che hanno permesso a Camila Raznovic di conoscere tanti piccoli borghi che porta nel cuore.

«Sono tutti luoghi magici, ogni volta è una magnifica scoperta, da quelli in Toscana all’Ortigia, a Siracusa», ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni la conduttrice che confessa che non lascerebbe mai l’Italia per trasferirsi in un altro Paese.

Quali sono i borghi in fiale per il titolo di Vincitore borgo dei borghi 2021?

La finale de Il borgo dei borghi 2021 al termine della quale sarà decretato il borgo vincitore metterà in risalto le bellezze di tutti i borghi in gara. I borghi sono stati votati sul sito Rai www.rai.it/borgodeiborghi dal 7 al 21 marzo. I borghi in gara sono venti, uno per ogni regione. Viene eletto vincitore il borgo che ottiene la percentuale più alta nella somma tra i voti espressi dal pubblico e quelli della giuria degli esperti formata dalla chef stellata e protagonista canale tv Food Network Rosanna Marziale; dal geologo e conduttore di “Sapiens” Mario Tozzi; il professore, divulgatore e dottorando in Storia dell’Arte alla Sorbona di Parigi Jacopo Veneziani. I borghi in gara sono:

ISSIME (Valle d’Aosta- Aosta)

COCCONATO (Piemonte-Asti)

FINALBORGO (Liguria – Savona)

POMPONESCO (Lombardia – Mantova)

BORGO VALSUGANA (Trentino Alto Adige – Trento)

MALCESINE (Veneto – Verona)

POFFABRO (Friuli Venezia Giulia – Pordenone)

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (Emilia Romagna – Rimini)

BUONCONVENTO (Toscana – Siena)

CORCIANO (Umbria – Perugia)

GROTTAMMARE (Marche – Ascoli Piceno)

PICO (Lazio – Frosinone)

CAMPLI (Abruzzo – Teramo)

TRIVENTO (Molise – Campobasso)

ALBORI (Campania – Salerno)

VALSINNI (Basilicata – Matera)

TROPEA (Calabria – Vibo Valentia)

PIETRAMONTECORVINO (Puglia – Foggia)

GERACI SICULO (Sicilia – Palermo)

BAUNEI (Sardegna – Nuoro)

