Finale Il borgo dei borghi 2022, pagelle e vincitore/ Abruzzo sfiora podio, sorpresa Molise

FINALE IL BORGO DEI BORGHI 2022: SOAVE VINCE L’ULTIMA EDIZIONE!

Non ha deluso le aspettative la finale de Il borgo dei borghi 2022 che ha visto trionfare Soave. Un successo meritato quello del borgo veneto, che l’ha spuntata in una sfida davvero complicata, visto il livello altissimo degli altri borghi in lizza per il titolo. E quindi anche il voto nelle pagelle non può che essere alto per il borgo vincitore (10). Allora è bene precisare che i nostri voti non riguardano la bellezza di questi borghi (peraltro inestimabile), ma il piazzamento ottenuto in relazione alle aspettative. La classifica finale si è andata formando con i voti del pubblico a cui si sono poi sommati quelli della giuria, e non sono mancate affatto le sorprese.

Pensiamo a Vico del Gargano (voto 8), arrivata a ridosso del podio insieme a Navelli (voto 8). Un ottimo risultato per i due paesini di Puglia e Abruzzo, considerando che sono finiti dietro Millesimo (9) in Liguria e Castelfranco Piandiscò (9) in Toscana. Ma le sorprese non sono state solo in positivo. Forse è troppo poco il ventesimo posto per Verres in Valle d’Aosta (6), così come il diciannovesimo per Ventotene, dietro anche Clauiano (7).

PAGELLE IL BORGO DEI BORGHI 2022: DELUSIONE TREMEZZO…

Spicca la scalata di Pietragalla, in provincia di Potenza: ha portato la Basilicata a ridosso della top ten (7), ma avrebbe potuto far meglio. Questione di prospettive visto che ha sopravanzato Compiano (6), in provincia di Parma. Fuori dai giochi Varallo (6) e Sant’Agata sui Due Golfi (6), anche se da quest’ultimo borgo ci si poteva aspettare forse un piazzamento migliore, così come da Levico Terme (6). La Sardegna, che solitamente rapisce, si deve accontentare del nono posto con Cabras (6).

Nel concorso Il Borgo dei Borghi 2022 ottimo il sesto posto di Sutera (7), in provincia di Caltanissetta, anche se non avrebbe destato alcun scalpore un piazzamento più alto. Grande risultato per Riccia (7.5), che ha portato il Molise in top ten, in particolare al settimo posto. Potremmo dire lo stesso per Pergola (7) nel caso delle Marche. Stupisce il decimo posto di Tremezzo (6), considerando le potenzialità, arrivata davanti alla calabrese Oriolo (6.5). In effetti, ci si aspettava di più anche da Trevi (6), in Umbria.

CLASSIFICA FINALE IL BORGO DEI BORGHI 2022

Soave (Verona) – (Veneto)

Millesimo (Savona) – (Liguria)

Castelfranco Piandiscò (Arezzo) – (Toscana)

Navelli (L’aquila) – (Abruzzo)

Vico Del Gargano (Foggia) – (Puglia)

Sutera (Caltanissetta) – (Sicilia)

Riccia (Campobasso) – (Molise)

Pergola (Pesaro-Urbino) – (Marche)

Cabras (Oristano) – (Sardegna)

Tremezzo (Como) – (Lombardia)

Oriolo (Cosenza) – (Calabria)

Trevi (Perugia) – (Umbria)

Pietragalla (Potenza) – (Basilicata)

Compiano (Parma) – (Emilia-Romagna)

Varallo (Vercelli) – (Piemonte)

Sant’Agata Sui Due Golfi (Napoli) – (Campania)

Levico Terme (Trento) – (Trentino)

Clauiano (Udine) – (Friuli Venezia Giulia)

Ventotene (Latina) – (Lazio)

Verres (Aosta) – (Valle d’Aosta)

